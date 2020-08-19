У США Комітет Сенату з розвідки провів розслідування щодо зламу комп'ютерів Демократичної партії у 2016 році. У Сенаті вважають, що відповідний наказ віддав саме російський президент Володимир Путін.

Путін хотів вплинути на вибори у США

На меті глава Кремля мав втрутитись у президентські вибори у США, свідчать результати розслідування. Про це інформує РБК.

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В результаті витоку інформації була завдана шкода кандидатці від демократів Гілларі Клінтон та її виборчій кампанії.

Яка позиція Кремля

У Росії раніше усі закиди спростовували. Зокрема, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що Москва у жодні вибори не втручається. А усі звинувачення назвав "параноїдальними".

Путін допомагав Трампу, – звіт комітету

У фінальному звіті Комітету з таким твердженнями не погоджуються: начебто Путін мав на меті допомогти виборчій кампанії Трампа і перешкодити обранню Клінтон. Члени комітету зазначають, що володіють доказами. Зокрема, мовиться про те, що Wikileaks – компанія, що публікувала закриті дані, допомагала саме Росії.

Доказів про змову Трампа та Путіна нема

Також росіяни, що зустрічались з Трампом у червні 2020 року мали зв'язки з російською розвідкою. Щодо участі самого Трампа, то поки жодних підтверджень тому, що він був у змові з росіянами, немає.

Зверніть увагу! Розслідування Комітету тривало три роки. За цей час допитали близько 200 осіб. Було опрацьовано мільйон сторінок документів.