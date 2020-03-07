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      Злочини проти Майдану: колишньому судді повідомили про підозру

      - Читать новость на русском
      У справі про злочини проти Майдану підозрюваним став екссуддя / Колаж 24 каналу

      Судді, який керував Дніпровським районним судом Києва у 2014, ДБР повідомило про підозру в межах розслідування справ про злочини проти Майдану. Підозрюють колишнього суддю у виданні ухвал про незаконне затримання учасників Революції Гідності.

      Про оголошення підозри екссудді (тепер він працює адвокатом) розповіли 6 березня на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.

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      У чому підозрюють колишнього голову Дніпровського райсуду Києва

      У лютому 2014 року чоловік організував незаконне втручання в документообіг суду та винесення неправосудних ухвал. Ці ухвали стосувалися щонайменше 11 людей, учасників Революції Гідності, яких незаконно затримували та обирали їм запобіжний захід – тримання під вартою.

      У тексті повідомлення ДБР прізвища судді не вказане, однак з інформації із відкритих джерел відомо, що у лютому 2014 року Дніпровський районний суд Києва очолював Володимир Хіміч (заслужений юрист України 1956 року народження керував цим судом із 2004 року). 

      Яке покарання загрожує колишньому судді

      Суддю Хіміча підозрюють у:

      • Свідомій організації постановлення суддями неправосудних ухвал;
      • Незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою за попередньою змовою групою осіб;
      • Незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду.

      Якщо провину доведуть, колишнього голову Дніпровського райсуду Києва можуть ув'язнити на термін від 5 до 8 років.

      До теми Розслідування справ Майдану: ДБР опублікувало звіт за лютий

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      6 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Революція Гідності Новини Києва Судді
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