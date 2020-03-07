Злочини проти Майдану: колишньому судді повідомили про підозру

Судді, який керував Дніпровським районним судом Києва у 2014, ДБР повідомило про підозру в межах розслідування справ про злочини проти Майдану. Підозрюють колишнього суддю у виданні ухвал про незаконне затримання учасників Революції Гідності.

Про оголошення підозри екссудді (тепер він працює адвокатом) розповіли 6 березня на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.

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У чому підозрюють колишнього голову Дніпровського райсуду Києва

У лютому 2014 року чоловік організував незаконне втручання в документообіг суду та винесення неправосудних ухвал. Ці ухвали стосувалися щонайменше 11 людей, учасників Революції Гідності, яких незаконно затримували та обирали їм запобіжний захід – тримання під вартою.

У тексті повідомлення ДБР прізвища судді не вказане, однак з інформації із відкритих джерел відомо, що у лютому 2014 року Дніпровський районний суд Києва очолював Володимир Хіміч (заслужений юрист України 1956 року народження керував цим судом із 2004 року).

Яке покарання загрожує колишньому судді

Суддю Хіміча підозрюють у:

Свідомій організації постановлення суддями неправосудних ухвал;

Незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою за попередньою змовою групою осіб;

Незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду.

Якщо провину доведуть, колишнього голову Дніпровського райсуду Києва можуть ув'язнити на термін від 5 до 8 років.

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