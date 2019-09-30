Злодій зламав дві ноги після пограбування дівчини з інвалідністю: фото, відео

У Харкові грабіжник пограбував будинок спортсменки-візочниці, і одразу ж розплатився за свій злочин. Коли вистрибував з вікна, невдало приземлився і зламав обидві ноги.

Того дня вдома не було нікого. Ольга Кравцова була на змаганнях, брат і мама – на роботі. Те, що у квартиру пробрався злодій – виявили сусіди.

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"Коли почали дзвонити і кричати, що їде поліція, він вистрибнув у моє вікно. І, відповідно, Божа кара його наздогнала. Він випав з вікна і зламав собі обидві ноги", – пригадала постраждала Ольга Кравцова.



Злодій, який пограбував дівчину з інвалідністю

Під час обшуку грабіжника – грошей не виявили. Він лише плакав і просив про допомогу. Проте, куди заховав вкрадене – не сказав. З квартири зникли 2,5 тисячі доларів та золоті прикраси. Зловмисника не зупинили ані інвалідні візки у квартирі, ні десятки коробок з-під ліків, які він теж перетрусив у пошуках наживи.



Вигляд квартири після пограбування

У мене істерика була. Ну, скажіть, як, як можна пограбувати сім'ю, де троє інвалідів?!,

– сказала постраждала.

Брат Олі має схожі проблеми зі здоров'ям. Це складна генна мутація після перенесеного їхнім батьком опромінення. Мати – недавно після операції. Родина кілька років накопичувала гроші на протези Ользі. Їй життєво необхідно замінити колінний суглоб.

"Щоб хоч якась підтримка була для ніг. Вони на шарнірах, але це не рятує від болю. Тобто в протезах я можу стати на милиці на кілька хвилин: на 2,3,% хвилин. Але, на жаль, постійний біль. І ось ендопротез він врятує мене, я зможу спокійно спати", – зазначила Ольга Кравцова.



Ольга Кравцова

Операцію можуть провести в Харкові. Питання тільки в грошах, а це близько 10 тисяч доларів. Тепер же в харків'янки немає навіть першого внеску.

У поліції тим часом почали слідство. Про затриманого відомо, що він був під слідством і перебував під нічним домашнім арештом. Правоохоронці ж шукають спільника злодія, якому той встиг передати усі викрадені гроші.