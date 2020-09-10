В російському місті Томськ влаштували турнір зі швидкісного викопування могил. У змаганні взяли участь 5 команд землекопів. Переможцем став місцевий мешканець, який вирив яму за 52 хвилини.

Як повідомляє видання vtomske.ru, таке змагання в Росії проводиться вперше. Спочатку воно мало відбутися у Владивостоку, однак організатори перенесли його в Омськ, а потім – в місто Томськ.

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Організатор зазначив, що метою такого заходу було перевірити рівень землекопів, підвищити сервіс та якість. "Ми хочемо розуміти, скільки часу вони витрачають на роботу, хто представляє цю спеціальність", – розповів він.

Загалом змагалися учасники з 5 російських міст. Це Томськ, Новосибірськ, Барнаул, Кемерова, Юрга.

Які завдання мали виконати землекопи

Учасники мали вирити могилу за встановленими стандартами: 2 метри в довжину, 0,8 метра в ширину, 160 сантиметрів у глибину. Члени журі опускали в неї труну і так оцінювали конкурсні роботи.

Перемогу здобув землекоп з Томська, який впорався за 52 хвилини. За перемогу він отримав гроші та сувеніри від організаторів. Натомість найгірший результат – 68 хвилин.

Організатори зауважили, що задоволені проведеними змаганнями і в майбутньому планують проводити нові конкурси. Також наголосили, що хочуть залучати ще більше учасників з різних міст.

Змагання зі швидкісного викопування могил в Росії: відео