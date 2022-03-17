Він робить це як на тимчасово окупованих територіях України, так і щодо власних громадян.

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ЗСУ звертаються до медіаспільноти з проханням

Командування Збройних Сил України просить у ЗМІ та блогерів не публікувати персональні дані командирів і місця укриттів. Так, просять про наступне:

максимально обмежити висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу, геолокаційної, візуальної, адресної прив'язки до місць виконання ними завдань;

виключити фото- та відеофіксацію, поширення у медіа точної територіальної прив'язки бомбосховищ – укриттів цивільних.

Останнє потрібне для того, щоб ускладнити отримання окупантом поточної інформації з відкритих джерел для завдання ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі.

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