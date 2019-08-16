ЗМІ: Трамп виявив зацікавлення у придбанні Гренландії

Президент США Дональда Трамп виношує ідею викупити у Данії острів і вже обговорював таку можливість з своїми радниками і адвокатами та з цікавістю слухав обговорення ресурсів острова і його геополітичного значення.

Видання Wall Street Journal повідомляє, що серед ключових обговорюваних питань – можливість розширити американську військову присутність в Арктиці. Зазначається, що президент навіть попросив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу проекту.

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Деякі з радників Трампа підтримали таку його ідею, назвавши її економічно доцільною, в той час як інші вважають, що мова йде про "швидкоплинне захоплення" президента, яке ніколи не реалізується. Наскільки серйозно сам Трамп ставиться до цієї ідеї, невідомо.

У травні Гренландію повинен був відвідати держсекретар США Майк Помпео, проте поїздка була скасована через ескалацію напруги в стосунках з Іраном.

Це не перша спроба Вашингтона купити Гренландію. Після Другої світової війни президент Гаррі Трумен пропонував Данії за острів 100 мільйонів доларів, але отримав відмову.

Також можливість придбати острів у 1867 році вивчав держдепартамент США.

Що відомо про Гренландію?Це найбільший у світі острів, розташований між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами. Формально територія входить до складу Королівства Данії, але володіє широкою автономією. Зокрема, уряд Гренландії вирішує всі внутрішні питання, контролює всі корисні копалини, за Данією залишається контроль над обороною, зовнішньої і грошовою політикою. Населення Гренландії близько 56 тисяч осіб.