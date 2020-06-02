Принципова зміна правил закупівель, проведена новим керівництвом Одеського припортового заводу, дозволила мінімізувати корупційні ризики та заощадити 17,5 мільйона гривень у травні 2020 року.

Заощаджені кошти планується скерувати на забезпечення соціальних гарантій працівників та реалізацію інноваційних проєктів на підприємстві, повідомляє пресслужба ОПЗ.

Забезпечення доступу до тендерної документації усім бажаючим прийняти участь у торгах на постачання товарно-матеріальних цінностей на ОПЗ без проведення попередньої акредитації дозволила збільшити кількість їх учасників. Середня кількість учасників торгів у травні 2020 року склала 2,9 проти 1,2 за період з 01.01.2020 по 30.04.2020. Зростання конкуренції стало запорукою підвищення прозорості закупівель і унеможливило штучне завищення цін.

"Ми розширили коло учасників в торгах, тому підвищилася конкуренція серед компаній-постачальників. Найближчим часом плануємо автоматизувати та централізувати закупівельну діяльність підприємства, що повністю ліквідує можливості появи корупційної складової при здійсненні закупівель. Також це дасть можливість знизити ціни на матеріали, які постачаються на завод, зі збереженням їх найвищої якості", – зазначив в.о. Голови Правління – директора АТ "ОПЗ" Микола Синиця.

Нагадаємо, з моменту відновлення роботи ОПЗ, з серпня 2019 року, було перероблено 538 мільйонів кубометрів газу, з яких вироблено 670 тисяч тонн карбаміду та 61 тисячу тонн товарного аміаку.