У 2021 витрати на оборону, медицину та освіту планують збільшити, але разом з тим існує ймовірність зростання податків, коштом яких наповнюватимуть бюджет.

Кабмін вже представ проєкт бюджету-2021. Звідки Україна братиме гроші та на що витрачатиме, читайте у матеріалі 24 каналу.

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На що Україна витрачатиме гроші

У 2021 видатки бюджету становитимуть 1 350 мільярдів гривень, що на 5,1% більше, ніж цьогоріч. При цьому дефіцит бюджету заклали на суму 270 мільярдів гривень.

Виплати населенню

В Україні зростуть видатки на зарплати з держсектору та пенсії. Натомість на субсидії витрати зменшать.

Зарплата

З 1 січня мінімальну зарплату планують підняти з 5 тисяч гривень до 6 тисяч гривень, а це 20%. З 1 липня зарплату піднімуть до 6 500 гривень, що від теперішньої "мінімалки" на 30% більше.

Це рішення матиме подвійний ефект. З одного боку витрати з держбюджету зростуть. Підняття мінімальної зарплати обійдеться бюджету в додаткові 41,4 мільярда гривень. Але з іншого боку це призведе до підвищення податків, а відтак і додаткових надходжень до бюджету.

ФОПи платять ЄСВ, який донедавна становив 1 039 гривні, зараз – 1 100 гривень. З нового року ФОПи палатимуть 1 320 гривень, а з 1 липня – 1 430 гривень ЄСВ. Тож податкове навантаження на бізнес зросте.

У нас кожний ФОП буде платити на 560 гривень більше податків державі. Утримання кожного робочого місця буде коштувати роботодавцю понад 2 тисячі гривень на місяць,

– зауважив Ярослав Железняк, депутат від "Голосу".

Фінансовий експерт Василь Матій називає головні наслідки підняття мінімальної зарплати. Перше, це інфляція, яка призводить до зростання цін та знецінення грошей. Тож підняття зарплати може частково нівелюватися інфляцією.

Друге, це тінізація економіки. Податкове навантаження і так змушує частину економіки перебувати в тіні, а значну частину роботодавців переводити своїх найманих працівників на ФОПів.

Військовим, правоохоронцям, медикам та вчителям підвищать зарплати

Крім підняття мінімальної зарплати, у держбюджеті 2021 передбачили додаткові витрати на зарплати військовим та правоохоронцям — 131 мільярда гривень. Це на 8,3 мільярда гривень більше, ніж цього року. А також на доплати зарплат вчителям. Цього року на 21,2 мільярда гривень більше.

Пенсії

Видатки для Пенсійного фонду заклали на рівні 204 мільярди гривень. Через демографічну ситуацію (старших людей стає все більше, а молодих менше) та неефективну пенсійну систему, Україна повинна весь час дофінансовувати Пенсійний фонд, для якого джерелом надходжень є ЄСВ. Тож і цього року у держбюджеті передбачили дофінансування.

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На пенсії наступного року витратять більше грошей, адже мінімальні пенсії за віком зростуть разом зі зростанням прожиткового мінімуму, до якого виплати прив’язані. З 1 січня мінімальні пенсії зростуть до 1 769 гривень, з 1 липня – 1 854 гривень, а з 1 грудня – до 1 934 гривень.

Більше про те, як зміниться прожитковий мінімум дивіться у нашій таблиці.

На допомогу пенсіонерам старше 75 років заклали до держбюджету додаткові 2,4 мільярда гривень витрат.

Субсидії

Витрати на субсидії планують скоротити на 2,7 мільярда гривень (6,9%). Якщо цього року до бюджету заклали 39,3 мільярда, то на наступний запланувати витратити на 36,6 мільярда гривень.

Цікаво, що коли у квітні переглядали бюджет-2021, то витрати на пільги та субсидії ще тоді скоротили на 8,2 мільярда гривень.

Та загалом видатки на соціальні виплати зростуть. На це у бюджеті заклали 324 мільярди гривень, що на 7,5 мільярда більше, ніж цьогоріч.

Спорт, культура й освіта

Освіта

На освіту виділили 174 мільярди. Це на 34 мільярди гривень більше, ніж за планом цього року.

Відтак витрати підуть на:

Підтримку "Нової української школи";

Будівництво, ремонт, реконструкцію шкіл;

Виплату академічних та соціальних стипендій;

Запобігання поширенню COVID-19 у закладах освіти;

Інклюзивну освіту для понад 30 тисяч учнів.

Також пообіцяли, що користуючись з цих грошей, вчителям піднімуть зарплати на 30%.

Культура

На культуру планують виділити 7,5 мільярда гривень, що на 2,8 мільярда більше, ніж цьогоріч.

Гроші підуть на:

Забезпечення діяльності музеїв і бібліотек;

Підтримку театрів та художніх колективів;

Підтримку проєктів Українським культурним фондом;

Підтримку кінематографії;

Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення;

Збереження культурної спадщини.

Спорт

Схожу суму хочуть вкласти й в розвиток спорту в Україні – 7,4 мільярда гривень, що у 2,7 раза більше, ніж було у 2020 році.

Гроші зокрема підуть на:

Підготовку і участь українських спортсменів в літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх 2021 року, а також підготовка до ігор 2022 року;

Проведення в Україні державних та міжнародних спортивних заходів;

Розвиток та матеріально-технічне забезпечення спорту вищих досягнень;

Створення спортивної інфраструктури – проєкт "Україначемпіон".

Медицина

На медицину виділять 156,1 мільярда гривень, що на 27,5 мільярда гривень більше, ніж запланували на цей рік. Більшість із цих грошей підуть на програму медичних гарантій. Також ці гроші планують використати на підняття медикам зарплати на 30%.

Крім цього передбачили:

Надання медичної допомоги загальнодержавними закладами;

Пілотні проєкти з надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

Централізовану закупівлю ліків;

Лікування за кордоном;

Закупівля вакцин від COVID-19;

Придбання обладнання для опорних лікарень;

Розвиток екстреної медичної допомоги.

На придбання вакцин від коронавірусу планують виділити 2,6 мільярда гривень і придбати за ці гроші 7,5 мільйона доз вакцин. Щепити будуть людей із групи ризику. Щоправда, цікаво, кого віднесли до групи ризику, коли в Україні навіть кількість пенсіонерів вища.

Видатки, які ми описали вище, презентував міністр фінансів Марченко. Щоб дізнатися детальніше, скільки грошей піде на яке міністерство, дивіться на нашому графіку. Проте видатки на галузь можуть бути вищими, ніж на міністерство. Зокрема на Міністерство оборони виділили 117,5 мільярда гривень. А якщо врахувати усі видатки на безпеку, то вони значно вищі – 267,2 мільярда гривень.

І хоч у бюджеті й справді передбачили гроші для соціального забезпечення громадян, це не сприятиме довгостроковому підняттю рівня життя та розвитку економіки. У бюджеті не передбачили належного фінансування для розвитку бізнесу та економіки загалом. Саме це упродовж кількох років могло б підняти рівень життя в Україні і державі не потрібно було б тратити мільярди на захист соціально незахищених верств населення. Адже за економічного розвитку таких було б менше.

Бюджет передбачає фактично залізти в кишені українців через більшу інфляцію, через вищі ціни і через нижчий курс долара. Тому це бюджет проблеми, а не бюджет розвитку,

– переконаний економіст Кухта.

Доходи бюджету

У 2021 Кабмін розраховує, що Україна залучить до держбюджету 1 071 мільярда гривень, що на 9,4% більше, ніж планується у 2020. Внаслідок чого такий приріст дивіться на нашому графіку.

Автори проєкту очікують зростання надходжень, особливо з податків на додану вартість (ПДВ). Єдиний вид доходу, який у 2021 році принесе менше грошей – будуть неподаткові надходження.

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Цікаво, яким шляхом влада збирається добитися росту надходжень. Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк написав, що разом із проєктом бюджету до Ради подають законопроєкт про податкові зміни, у яких і передбачають підняття податків, акцизів тощо.

Якщо коротко то:

Підвищення акцизу на спирт та алкогольні напої.

Підвищення екологічного податку.

Підвищення рентної плати на 12 % за користування надрами.

Зменшення мінімальної суми за авто, з якого потрібно платити транспортний податок та багато інших змін.



Що передбачає держбюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу