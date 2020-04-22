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      Як використовуватимуть гроші з Фонду боротьби з COVID-19: Кабмін затвердив порядок

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      Кабмін схвалив порядок використання грошей з Фонду боротьби з коронавірусом / fakty.com.ua

      Депутати Верховної Ради 13 квітня схвалили зміни до державного бюджету на 2020 рік, які передбачили створення Фонду для боротьби з COVID-19. Нині уряд затвердив механізм, за яким гроші з цього фонду можна буде використовувати на конкретні потреби.

      Фонд боротьби з коронавірусом становить майже 65 мільярдів гривень. Проєкт постанови про порядок використання цих грошей опублікований на сайті Кабінету Міністрів.

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      Відтепер, після ухвалення цього порядку, кошти можуть уже використовувати на потреби із боротьбою з COVID-19.

      Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, на що гроші підуть у першу чергу

      • закупівля медичних товарів, робіт і послуг,
      • доплати медикам та працівникам критичної інфраструктури,
      • підтримка пенсіонерів.

      Який порядок надання грошей з Фонду?

      1. Подається звернення від міністерств, обласних адміністрацій до Кабміну. У заерненні зазначають напрям, розпорядника, умови, пропозиції зодо обсягу коштів.
      2. Кабмін відповідно до пріоритетності витрат протокольним рішенням доручає профільному міністерству розглянути звернення і підготувати проєкт про виділення коштів.
      3. Розробник розглядає звернення і у тижневий термін готує проєкт рішення Кабміну.
      4. Після схвалення рішення Кабміну головний розпорядник звертається до комітету Верховної Ради з питань бюджету щодо погодження відповідного рішення. 
      5. Головний розпорядник надсилає Мінфіну погодження відповідного рішення комітету для внесення змін до розпису дежрбюджету, а далі розробляє затверджує відповідні документи.
      6. Мінфін проводить моніторинг використання коштів.
      7. Головний розпорядник забезпечує використання коштів, не допускаючи кредиторської заборгованості на 30 день з дня відміни дії карантину. 
      8. Залишки бюджету, які не використали у Фонді перераховують до казначейства до загального фонду бюджету держави.

      Що таке Фонд боротьби з COVID-19? Це фонд у складі державного бюджету. Його мета – запобігати негативним наслідкам кризових явищ у зв’язку з виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. В уряді вважають, що завдяки фонду можуть підвищити ефективність діяльності державних органів та місцевої влади. Крім того, сподіваються таким чином забезпечити економічну стабільність в Україні.

      Кому держава надасть соціальну допомогу?

      • Пільгова державна іпотека для переселенців та учасників АТО.
      • Разова надбавка в 1 тисячу гривень пенсіонерам, які отримують менш як 5000. Загалом видатки виплати пенсій збільшуються на 29,7 мільярда гривень. Зазначимо, що з 1 травня в Україні проводитимуть індексацію пенсій, яка складе 11%. До того ж з квітня пенсіонери, які досягли 80-річчя отримують додаткові 500 гривень до пенсії, якщо вона не перевищує 9205 гривень.
      • Доплата медичним працівникам та працівникам соцзахисту. Видатки на державну програму медичних гарантій збільшуються на 15,7 мільярда гривень.
      • Допомога членам сімей медичних працівників, які померли від COVID-19.
      • Додаткові субсидії для громадян, яких звільнили під час карантину. В середньому до 300 гривень.
      • Допомога на дітей ФОПам, які зупинили свій бізнес через карантин


      Що скоротили у бюджеті на 2020 рік задля створення Фонду боротьби з COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Гроші Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 Міністерство соціальної політики Бюджет 2020
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