Як використовуватимуть гроші з Фонду боротьби з COVID-19: Кабмін затвердив порядок
Депутати Верховної Ради 13 квітня схвалили зміни до державного бюджету на 2020 рік, які передбачили створення Фонду для боротьби з COVID-19. Нині уряд затвердив механізм, за яким гроші з цього фонду можна буде використовувати на конкретні потреби.
Фонд боротьби з коронавірусом становить майже 65 мільярдів гривень. Проєкт постанови про порядок використання цих грошей опублікований на сайті Кабінету Міністрів.
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Відтепер, після ухвалення цього порядку, кошти можуть уже використовувати на потреби із боротьбою з COVID-19.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, на що гроші підуть у першу чергу:
- закупівля медичних товарів, робіт і послуг,
- доплати медикам та працівникам критичної інфраструктури,
- підтримка пенсіонерів.
Який порядок надання грошей з Фонду?
- Подається звернення від міністерств, обласних адміністрацій до Кабміну. У заерненні зазначають напрям, розпорядника, умови, пропозиції зодо обсягу коштів.
- Кабмін відповідно до пріоритетності витрат протокольним рішенням доручає профільному міністерству розглянути звернення і підготувати проєкт про виділення коштів.
- Розробник розглядає звернення і у тижневий термін готує проєкт рішення Кабміну.
- Після схвалення рішення Кабміну головний розпорядник звертається до комітету Верховної Ради з питань бюджету щодо погодження відповідного рішення.
- Головний розпорядник надсилає Мінфіну погодження відповідного рішення комітету для внесення змін до розпису дежрбюджету, а далі розробляє затверджує відповідні документи.
- Мінфін проводить моніторинг використання коштів.
- Головний розпорядник забезпечує використання коштів, не допускаючи кредиторської заборгованості на 30 день з дня відміни дії карантину.
- Залишки бюджету, які не використали у Фонді перераховують до казначейства до загального фонду бюджету держави.
Що таке Фонд боротьби з COVID-19? Це фонд у складі державного бюджету. Його мета – запобігати негативним наслідкам кризових явищ у зв’язку з виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. В уряді вважають, що завдяки фонду можуть підвищити ефективність діяльності державних органів та місцевої влади. Крім того, сподіваються таким чином забезпечити економічну стабільність в Україні.
Кому держава надасть соціальну допомогу?
- Пільгова державна іпотека для переселенців та учасників АТО.
- Разова надбавка в 1 тисячу гривень пенсіонерам, які отримують менш як 5000. Загалом видатки виплати пенсій збільшуються на 29,7 мільярда гривень. Зазначимо, що з 1 травня в Україні проводитимуть індексацію пенсій, яка складе 11%. До того ж з квітня пенсіонери, які досягли 80-річчя отримують додаткові 500 гривень до пенсії, якщо вона не перевищує 9205 гривень.
- Доплата медичним працівникам та працівникам соцзахисту. Видатки на державну програму медичних гарантій збільшуються на 15,7 мільярда гривень.
- Допомога членам сімей медичних працівників, які померли від COVID-19.
- Додаткові субсидії для громадян, яких звільнили під час карантину. В середньому до 300 гривень.
- Допомога на дітей ФОПам, які зупинили свій бізнес через карантин
Що скоротили у бюджеті на 2020 рік задля створення Фонду боротьби з COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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