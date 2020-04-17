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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Зміни до регламенту Верховної Ради та штурм магазину в Маріуполі– Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 16 квітня – Верховна Рада на позачерговому засіданні 16 квітня підтримала законопроєкт № 1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури". Попри карантин у Маріуполі сотні людей штурмували магазин, який обіцяв знижки покупцям.

      Також у випуску:

      Про ставлення українців до власної безпеки і карантину розповів керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

      Сергій Шахов першим з нардепів захворів на коронавірус, і вже вилікувався. Нещодавно він заявив, що COVID-19 створений штучно в країнах "Великої сімки".

      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Новини Маріуполя Верховна Рада Гуд найт Юкрейн
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