Зміни до регламенту Верховної Ради та штурм магазину в Маріуполі– Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 16 квітня – Верховна Рада на позачерговому засіданні 16 квітня підтримала законопроєкт № 1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури". Попри карантин у Маріуполі сотні людей штурмували магазин, який обіцяв знижки покупцям.
Також у випуску:
Про ставлення українців до власної безпеки і карантину розповів керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.
Сергій Шахов першим з нардепів захворів на коронавірус, і вже вилікувався. Нещодавно він заявив, що COVID-19 створений штучно в країнах "Великої сімки".
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