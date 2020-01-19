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      Змінилася найбагатша людина світу за списком Forbes: хто зміг обігнати Безоса

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      Бернар Арно – президент Louis Vuittonn Moеt Hennessy / Getty Images

      Президент LVMH (Louis Vuittonn Moеt Hennessy) Бернар Арно з родиною у січні 2020 року посіли перше місце в переліку найбагатших людей світу від Forbes. Вперше за довгий час лідерство втратив власник Amazon Джеф Безос.

      Forbes відстежує зміну статків найбагатших людей та родин світу в режимі реального часу. І от у січні лідер списку вперше за тривалий час (майже три роки) змінився – причому ним став представник Європи, француз Бернар Арно. 

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      Статки родини Арно видання оцінює в 116,5 мільярда доларів, а от у Безоса, який у 2017 та 2018 був найбагатшою людиною року, – "лише" 115,6 мільярда. На третьому місці міцно осів засновник Microsoft Білл Гейтс (110,6 мільярда). 

      • Позначку у сто мільярдів доларів більше нікому перетнути не вдалося. 

      Зауважимо, що президент групи компаній Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно став лідером за приростом капіталу у 2020 році. Його статки збільшилися на 36,5 мільярда доларів. 

      Група компаній Арно володіє такими торговими марками як Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer та іншими. 

      Поточний перелік мільярдерів-українців у Forbes: 

      • Рінат Ахметов (СКМ, "Метінвест", ДТЕК): 6,9 мільярда доларів, 289 місце у списку, приріст за рік у приблизно 900 мільйонів доларів. 
      • Віктор Пінчук ("Інтерпайп"): 1,4 мільярда доларів, 1770 місце, за рік статки не змінилися. 
      • Юрій Косюк (агрохолдинг МХП): 1,3 мільярда доларів, 1892 місце, втратив за рік приблизно 100 мільйонів.
      • Геннадій Боголюбов (співвласник групи "Приват"): 1,2 мільярда доларів, 1929 місце, статки не змінилися. 
      • Костянтин Жеваго (Ferrexpo): 1,1 мільярда доларів, 2041 місце, втратив орієнтовно 400 мільйонів. 
      • Ігор Коломойський (співвласник групи "Приват"): 1,1 мільярда доларів, 2130 місце, статки не змінилися. 
      • Вадим Новинський ("Смарт-Холдинг"): 1 мільярд доларів, 2177 місце, статки не змінилися. 

      Зверніть увагу: Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних спортсменів десятиліття: імена багатіїв

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Forbes Гроші Статистика Рейтинги Новини України Джефф Безос Рінат Ахметов Костянтин Жеваго Віктор Пінчук Ігор Коломойський Вадим Новинський
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