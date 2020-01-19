Змінилася найбагатша людина світу за списком Forbes: хто зміг обігнати Безоса

Президент LVMH (Louis Vuittonn Moеt Hennessy) Бернар Арно з родиною у січні 2020 року посіли перше місце в переліку найбагатших людей світу від Forbes. Вперше за довгий час лідерство втратив власник Amazon Джеф Безос.

Forbes відстежує зміну статків найбагатших людей та родин світу в режимі реального часу. І от у січні лідер списку вперше за тривалий час (майже три роки) змінився – причому ним став представник Європи, француз Бернар Арно.

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Статки родини Арно видання оцінює в 116,5 мільярда доларів, а от у Безоса, який у 2017 та 2018 був найбагатшою людиною року, – "лише" 115,6 мільярда. На третьому місці міцно осів засновник Microsoft Білл Гейтс (110,6 мільярда).

Позначку у сто мільярдів доларів більше нікому перетнути не вдалося.

Зауважимо, що президент групи компаній Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно став лідером за приростом капіталу у 2020 році. Його статки збільшилися на 36,5 мільярда доларів.



Група компаній Арно володіє такими торговими марками як Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer та іншими.

Поточний перелік мільярдерів-українців у Forbes:

Рінат Ахметов (СКМ, "Метінвест", ДТЕК): 6,9 мільярда доларів, 289 місце у списку, приріст за рік у приблизно 900 мільйонів доларів.

(СКМ, "Метінвест", ДТЕК): 6,9 мільярда доларів, 289 місце у списку, приріст за рік у приблизно 900 мільйонів доларів. Віктор Пінчук ("Інтерпайп"): 1,4 мільярда доларів, 1770 місце, за рік статки не змінилися.

("Інтерпайп"): 1,4 мільярда доларів, 1770 місце, за рік статки не змінилися. Юрій Косюк (агрохолдинг МХП): 1,3 мільярда доларів, 1892 місце, втратив за рік приблизно 100 мільйонів.

(агрохолдинг МХП): 1,3 мільярда доларів, 1892 місце, втратив за рік приблизно 100 мільйонів. Геннадій Боголюбов (співвласник групи "Приват"): 1,2 мільярда доларів, 1929 місце, статки не змінилися.

(співвласник групи "Приват"): 1,2 мільярда доларів, 1929 місце, статки не змінилися. Костянтин Жеваго (Ferrexpo): 1,1 мільярда доларів, 2041 місце, втратив орієнтовно 400 мільйонів.

(Ferrexpo): 1,1 мільярда доларів, 2041 місце, втратив орієнтовно 400 мільйонів. Ігор Коломойський (співвласник групи "Приват"): 1,1 мільярда доларів, 2130 місце, статки не змінилися.

(співвласник групи "Приват"): 1,1 мільярда доларів, 2130 місце, статки не змінилися. Вадим Новинський ("Смарт-Холдинг"): 1 мільярд доларів, 2177 місце, статки не змінилися.

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