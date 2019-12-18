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      Зможемо побороти проблему відтоку будівельників за рахунок підвищення соцстандартів, – Вавриш

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      Андрій Вавриш

      Відтік професійних будівельників, якій спостерігається в Україні в останні роки, є великою проблемою для будівельного бізнесу, яку можна вирішити лише підвищенням соціального та фінансового захисту робітників.

      Про це під час інтерв'ю журналу "Час перших" заявив український девелопер та генеральний директор компанії SAGA Development Андрій Вавриш.

      “Це велика проблема, що фаховий персонал, особливо робітничих професій, виїжджає за кордон. Багато хто звідти повертається, але якісні виконавці – дуже рідко. Найбільший виклик сьогодні – це низький рівень правового й фінансового захисту взаємин між забудовниками і виконавцями робіт. Ми маємо зменшити можливість втручання держави й водночас підвищити дисципліну взаємин між роботодавцем та працівником”, – вважає девелопер.

      Він також зазначив, що аби повернути будівельників з-за кордону, треба побороти практику неофіційного працевлаштування, яка існує в країні, а також реформувати систему професійно-технічних навчальних закладів, щоб останні могли готувати фахових молодих спеціалістів.

      Якщо б ми почали системно боротися з так званим неофіційним працевлаштуванням, це підвищило б якість будівельних робіт і рівень безпеки на об’єктах. Мушу визнати, що основною умовою повернення спеціалістів є розмір оплати, який зможе гідно конкурувати з європейською пропозицією. З іншого боку, ми маємо порушену систему підготовки персоналу. Сьогодні офіційна система навчання будівельників працює все гірше й гірше,
      – зазначив Вавриш.

      Девелопер також додав, що зараз більшість робітників на об’єктах – це самоучки і через це в Україні культура робіт значно нижча у порівнянні з Європою.

      !Але якщо прирівняти умови праці українського будівельника до європейського рівня, надати гарантовані права, соціальний захист, ми досягнемо того, що люди почнуть освоювати будівельні професії у тій кількості, яка необхідна галузі!, – підсумував Андрій Вавриш.

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      Теги: Новини політики Новини України Будівництво
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