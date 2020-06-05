Українці зможуть протестувати онлайн-голосування на місцевих виборах 2020
Жителі великих українських міст зможуть протестувати онлайн-голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. У Мінцифри кажуть, що проведуть моделювання нового формату участі в голосуванні.
Онлайн-голосування буде тестовим
У відомстві зазначили, що голосування не буде реальним, це буде просто тестування. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Lb.ua
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Хочемо запустити портал, де буде можливість проголосувати за свого кандидата. Але це буде не замість голосування, а просто моделювання. Тобто ти проголосував на дільниці, а потім пішов додому і проголосував онлайн,
– пояснив міністр.
Для електронних виборів потрібні навички
Федоров повідомив, що мета такого голосування – показати людям, як правильно реєструватись, робити та навіть змінювати свій вибір протягом дня. На думку очільника Мінцифри, просто розробити модель електронних виборів недостатньо, потрібно підготувати інфраструктуру та розвивати відповідні навички у населення.
Що відомо про місцеві вибори у 2020 році
- Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.
- На місцевих виборах обиратимуть голів і депутатів рад більшості населених пунктів України, а також депутатів обласних рад.
- На організацію місцевих виборів виділили понад 1 мільярд гривень. У ЦВК кажуть, що цих грошей недостатньо і просять Кабмін та Верховну Раду про дофінансування.