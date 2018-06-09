Знаменитості вразили читкою оповідань Сенцова у Києві

У суботу, 9 червня, у Києві на Майдані Незалежності відомі музиканти, актори, телеведучі, режисери та письменники три години читали прозу українського політв'язня Олега Сенцова, який 27-й день голодує у російській в'язниці.

До акції долучились відомі медійні люди, які зазвичай говорять зі сцени або з екранів телевізорів: режисер Ахтем Сеїтаблаєв, акторка Рима Зюбіна, Маргарита Січкар, Олеся Власова, музиканти Андрій Хливнюк, Фоззі, Христина Соловій та інші.

Вони читали уривки з автобіографічних оповідань Сенцова про його дитячі спогади.

Навіть за гратами Олег висловлює свою позицію і намагається докричатися до Кремля та світу своїм голодуванням. Ми мусимо донести його голос і послугувати його рупором. Для цього будемо говорити його словами, взятими з текстів його оповідань,

– сказали організатори.

Ахтем Сеїтаблаєв розповів, що познайомився з Олегом Сенцовим у 2012 році на Одеському міжнародному кінофестивалі, куди Сенцов привіз знятий за власний кошт фільм "Гамер". Режисер тоді став лауреатом премії від міжнародної асоціації журналістів і кінокритиків.



Режисер Ахтем Сеїтаблаєв

"Там ми з ним познайомились як два режисери, як два земляки. А далі грали з ним у футбол, він стояв на воротах і не пропустив жодного гола. За цей короткий час я зрозумів, що Олег – кремезний і він чоловік слова, тому дійсно піде до кінця. На людях, яким не байдуже, і тримається наша країна. Саме таким є Олег", – розповів Сеїтаблаєв.



Акція на підтримку Сенцова в Києві

Сеїтаблаєв також закликав колег після вистав виходити на поклон до глядачів з аркушами, де написано #FreeSenstov.

Треба говорити про нього та інших бранців Кремля, бо ці люди потрібні в першу чергу нам тут. Говоритимемо, бо кожен хоче жити в країні, в якій на першій шпальті і на першому місці буде саме людина,

– резюмував режисер.

У свою чергу музикант і ведучий "РадіоРокс" Сергій Кузін наголосив, що Сенцов безстроково голодує за звільнення всіх українських політв'язнів, а це – велика справа.



Музикант Сергій Кузін

"Це вже дієво – позитивно мислити, думати, говорити про це. Ми зібрались, бо за нами правда – те, що дозволяє людину звати людиною. Дякую, що знайшли час сьогодні. Надіюсь, що нас не лише почують, а й робитимуть реальні кроки, щоб усі політв'язні опинились вдома", – сказав Кузін.

Сергій Кузін читає уривок із оповідання Сенцова:

"Я прочитав чудову історію. І в моєму житті так само були вікінги, солдатики і танк на електричному керуванні. Мрія Олега справдилась у цьому оповіданні. Маю надію, що наша мрія, щоб Олег знову жив у цій країні, робив її процвітаючою, таки здійсниться", – сказав журналіст Олег Панюта.



Акція на підтримку Сенцова в Києві

Акторку Риму Зюбіну щиро здивувало запитання журналістів: "А що ви робите тут?" Вона наголосила, що запросини на екскурсію до "Межигір'я" на Майдані Незалежності зараз звучать цинічно, адже Сенцов був активним учасником Автомайдану.

Зюбіна також розповіла, що з познайомились з Сенцовим на кінофестивалі у Трускавці. Згодом у зверненні до режисера акторка розповіла, який стосунок вона має до міста Лабитнангі, у якому і розташована колонія, де утримується Сенцов.



Акторка Рима Зюбіна

Лабитнангі – це місто, яке я знаю з дитинства, бо там проживали друзі моїх батьків. І коли вони приїжджали – завжди була радість: тато діставав баян, мама готувала. І це були щасливі моменти і я написала йому, що теж бажаю одного дня дочекатися людину з цього таємничого пункту – Лабитнангі і хотіла б, щоб мені так само було радісно,

– сказала Зюбіна.

Читає уривок Рима Зюбіна:

Сенцов відповів Зюбіній, що про Лабитнангі – це співпадіння. Але додав, що співпадінь не буває.

Акторка Людмила Русланова зачитувала дитячі спогади про море, дитинство і собаку.



Акція на підтримку Сенцова в Києві

"Він пише чесно про любов до всіх нас. Хочеться сказати, що ми тут з вами, у нас субота і фонтани, а Сенцов потребує нашої підтримки. Хотілося б, щоб люди, які мають вплив, щось робили: вийшли зі своїх дорогих авто, на якийсь час покинули свої вілли, написали листи, поїхали до потрібних людей і добились звільнення", – сказала Русланова.

Читає уривок Христина Соловій:

Через ці оповідання Олег ніби з нами розмовляє, поділилась враженням акторка Олеся Власова.

"Ці слова доходять до самого серця. Мені дуже важливо, щоб нам вистачило сили не зупинитись, не втомитись, говорити до повної перемоги, доки усі політв'язні не отримають бажану свободу", – додала Власова.



Малюнок, на якому зображений Сенцов

Телеведуча Віта Євтушина закликала дізнаватись про своїх митців, літераторів і артистів, доки вони мають можливість говорити, а не тоді, коли ті опиняються на межі.

"Я не була знайома з творчістю Олега, доки не сталась ця трагічна ситуація. Мені випало прочитати життєрадісний уривок про собаку. Хочу побажати Олегу, щоб у його житті була ще не одна прогулянка, щоб він був щасливий", – розповіла Євтушина.

Читає уривок Остап Дзядек:

Ведуча Ольга Кучер наголосила, що Сенцову байдуже, що про нього думає російський суд, тамтешні прокурори чи президент РФ Володимир Путін. Але йому важлива наша підтримка.

Йому важливо, що ми печемося на сонці й прийшли в суботу, бо нам не байдуже, що там з Олегом за полярним колом,

– зазначила Кучер.



Музикант Фоззі

Музикант Фоззі був короткослівним і влучним: "Все, що від нас треба в цій ситуації – робити галас! Бо щовища ставка, то більше шансів, що наших поміняють на не наших. Тому продовжуємо цю боротьбу".

Читає уривок Фоззі:

Письменник Андрій Курков наголосив, що у Сенцова є не тільки автобіографічні оповідання, а й роман "Купіть цю книгу, вона смішна", який дуже схожий на роман Джерома "Троє у човні, не враховуючи собаку".



Акція на підтримку Сенцова в Києві

"Сенцов любить писати автобіографічну прозу. Я боюсь, що останні чотири роки він її не пише. Пише п'єсу, а коли повернеться – напише про останні свої 4 роки. Вони будуть похмурими, але тоді його сьогоднішнє життя перейде в текст і в минуле", – каже Курков.

Читає уривок Курков:

Сенцов розуміє, що справа може дійти до примусового годування, сказала телеведуча Анна Степанець.

Як це відбувається? Це руки в наручниках за спиною і спеціальний прилад – роторозширювач, який використовують ще з 70-тих років. Ним можна потрощити зуби, якщо людина опиратиметься. Це те, що завтра або післязавтра може пережити Олег, тому прошу кожного з вас максимально включити свою енергопідтримку: молитви, плакати Facebook, соцмережі,

– сказала Степанець.

Марія Томак повідомила, що вчора винесли ще один – вже 26-й вирок Сенцову за участь в організації "Правий сектор". Вона наголосила, що це дуже важливо в контексті того, що 5 тисяч українців збираються їхати на Чемпіонат світу з футболу в Росію.



Телеведуча Анна Степанець

Томак закликала цього не робити, бо потім дуже багато сил йде на те, щоб людей витягати з російських в'язниць або хоча б дізнаватись про них.

"Витягти Олега правовими методами неможливо. Вже спробували. Нічого не працює. Виключно треба здійснювати політичний тиск. Питання в достатності зусиль, яких докладає перш за все Україна. Її проактивна позиція здатна витягати людей з застінок Кремля", – сказала Томак.



Правозахисник Марія Томак

Томак додала, що Путін зараз чутливий до того, щоб на ЧС-2017 приїхали світові політики. Тому, якщо тиснути на світових політиків, можна досягти звільнення в'язнів, як було перед Олімпіадою 2014 року в Росії.

Акторка Маргарита Січкар спустилась на край сцени, щоб зачитати уривок. Вона читала уривок про те, що Сенцов хотів би, щоб його кремували і розвіяли прах над морем.



Акторка Маргарита Січкар

"Людське життя – безцінне! Часто ми думаємо, що, сидячи в Києві, ми не можемо допомогти людині, яка сидить у російській тюрмі за тисячі кілометрів від нас. Ми можемо допомогти одним – небайдужістю. Нас довго виховували, що ми – ніхто, що ми – гвинтики, сіра, безлика маса. Але у вас є потенціал підтримати енергією своєю, уявити, що ви поруч, обійняти, дати шматок любові вашої й енергії. Відчути себе близьким родичем цієї людини, що вам не вистачає його розумних очей, його теплих рук, його таланту… Я вірю, що щось має статись дуже хороше. Такі люди мають жити довго", – сказала Січкар.

Читає уривок Маргарита Січкар:

Вона додала, що до 14 червня у кінотеатрі "Ліра" пройдуть кінопокази на підтримку Сенцова, збір коштів з яких піде на адвокатів в'язнів.

Кримчанин Ярослав Пілунський вже був у полоні окупанта. Але його вдалось витягти.



Кримчанин Ярослав Пілунський

"Зараз, коли Олег у застінках, я психологічно часто з ним міняюсь місцями і думаю, що я можу зробити, доки він там. Треба робити за нього роботу, яку він робив би тут, доки ми були б там", – сказав Пілунський.

Сила Кремля в тому, що він опирається на байдужу масу, вважає Пілунський. Тому Україна має ставати менш байдужою.

Коли він повернеться, для нього ще одним тяжким періодом буде побачити, що нас все таки мало збирається. Подумайте. Режим може зламати лише те, що ми сильні і ми змінюємось,

– додав кримчанин.

Читає уривок Юлія Сінькевич:

"Олег – не один в полі воїн. Він уже змінює світ. І заслуговує лише свободи. І це чітка позиція кожного із нас", – наголосила ведуча Христина Яцків.

Вона закликала штурмувати Twitter-акаунти лідерів "Великої сімки".



Наталія Каплан – сестра Олега Сенцова

Наостанок сестра Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила останні новини. Учора була зустріч Президента України Петра Порошенка з родичами політв’язнів. За результатами зустрічі буде створена громадська рада при президенті.

Це завдяки вам. Політики заворушились. Це видно. Надіюсь, наступного разу свою творчість вже читатиме сам Олег. Він написав нову збірку оповідань. Надіюсь, що скоро його побачимо,

– сказала Каплан.