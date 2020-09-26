У Білорусі зростає кількість випадків коронавірусу через несанкціоновані мітинги опозиції. Причина – недотримання епідеміологічних заходів, вважають у МОз Білорусі.

Заходи МОЗ не дають результату через протести

Таку думку висловив виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Білорусі Дмитро Піневич в інтерв'ю одному з білоруських телеканалів. Про це інформує телеграм-канал "Бинокль".

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Про який тотальний вплив наших заходів можна говорити у тому ж Мінську, якщо ми бачимо, що відбувається на вихідних. Тотальна відсутність дистанціювання,

– зазначив Піневич.

Цікаво! Думка урядовця суперечить позиції чинного самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який раніше вже заявив про перемогу країни над коронавірусом.

Яка ситуація з коронавірусом у Білорусі

Станом на 26 вересня у Білорусі понад 77 тисяч випадків COVID-19. З них летальних – 813. Одужали майже 74 тисячі людей. За останню добу коронавірусом інфікувались 332 особи.