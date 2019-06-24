Знайшли тіла семи альпіністів, які пропали безвісти у Гімалаях

Рятувальники знайшли тіла семи альпіністів, які зникли безвісти в індійських Гімалаях в кінці травня.

26 травня біля східної сторони піку Нанда Деві, одного з найвищих в Індії, пропали безвісти вісім альпіністів з Британії, Америки та Австралії.

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Згідно з офіційною версією, екстремали загинули через сходження лавини, коли намагались підкорити заборонену вершину. За інформацією індійської влади, у групи не було дозволу на сходження на цей пік.

У понеділок рятувальники відновлять пошук восьмого альпініста.