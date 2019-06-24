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      Знайшли тіла семи альпіністів, які пропали безвісти у Гімалаях

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      Рятувальники знайшли тіла альпіністів, які пропали безвісти
      Рятувальники знайшли тіла альпіністів, які пропали безвісти / venividi.ru

      Рятувальники знайшли тіла семи альпіністів, які зникли безвісти в індійських Гімалаях в кінці травня.

      26 травня біля східної сторони піку Нанда Деві, одного з найвищих в Індії, пропали безвісти вісім альпіністів з Британії, Америки та Австралії.

      Важливо! Цінні поради, які зроблять ваш похід у зимові гори безпечнішим 

      Згідно з офіційною версією, екстремали загинули через сходження лавини, коли намагались підкорити заборонену вершину. За інформацією індійської влади, у групи не було дозволу на сходження на цей пік.

      У понеділок рятувальники відновлять пошук восьмого альпініста.

      сходження лавини
      Як врятуватись під час сходження снігової лавини

      blog_ava
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      Теги: Жертви Індія
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