Знайшли тіла семи альпіністів, які пропали безвісти у Гімалаях
Рятувальники знайшли тіла семи альпіністів, які зникли безвісти в індійських Гімалаях в кінці травня.
26 травня біля східної сторони піку Нанда Деві, одного з найвищих в Індії, пропали безвісти вісім альпіністів з Британії, Америки та Австралії.
Важливо! Цінні поради, які зроблять ваш похід у зимові гори безпечнішим
Згідно з офіційною версією, екстремали загинули через сходження лавини, коли намагались підкорити заборонену вершину. За інформацією індійської влади, у групи не було дозволу на сходження на цей пік.
У понеділок рятувальники відновлять пошук восьмого альпініста.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Сівохо, Тищенко, Скічко: хто йде на вибори від "Слуги народу" в регіонахсьогодні , 11:28
-
Карлі Клосс і родич Трампа Джошуа Кушнер влаштували друге весілля: романтичні фотосьогодні , 11:24
-
Пропаганду ЛГБТ-збочень слід криміналізувати, – заступник мера Сум про свій скандальний дописсьогодні , 10:17
Коментарі