Рада безпеки Киргизстану повідомила про зникнення президента Сооронбая Жеенбекова. За повідомленням, також невідомим було місцеперебування Кубатбека Боронова, який 6 жовтня подав у відставку з поста прем'єр-міністра. Втім у пресслужбі Жеенбекова запевнили, що президент досі в Бішкеку.

Що відбулося в Киргизстані й куди "зникли" політики, розповідає 24 канал.

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"Таємне зникнення" політиків

Про зникнення Сооронбая Жеенбекова й Кубатбека Боронова першим повідомив Интерфакс-Запад. Видання посилається на заяву Ради безпеки Киргизстану.

Місцеперебування президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова й прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідоме. З метою безпеки схвалено рішення закрити кордон,

– заявив глава Радбезу Омурбек Суваналієв.

З його слів, ключові політики в державі публічно ніде не з'являлися з самого початку протестних акцій. Мовляв, були кілька відеозвернень президента, та невідомо, де саме ті були записані.

"Посадові особи, які покинули робочі місця, перебувають у конспіративних місцях. Сказати точно, де – ми не можемо, адже багато хто з них ховаються. Частина з них, як Боронов, запевняють, що працюють віддалено й у відставку не подавали", – сказав очільник Радбезу.

Що кажуть у Сооронбая Жеенбекова

У пресслужбі президента Киргизстану в коментарі російським ЗМІ заперечили, що Сооронбай Жеенбеков ховається чи, тим паче, кудись зник.

Навпаки там запевняють, що киргизький лідер продовжує працювати й проводить зустрічі з представниками усіх політичних сил – як провладних, так і опозиційних, що причетні до протестів.

Коротко про протести в Киргизстані: