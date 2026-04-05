Що робити, якщо безвісти зникла близька людина: у МВС пояснили покроковий алгоритм дій

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що багато українців втратили зв'язок із рідними. Йдеться не тільки про військових, але й про цивільних, які тепер вважаються зниклими безвісти.

Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" розповіло 24 Каналу, які кроки мають зробити рідні, щоб підвищити шанси на пошук своїх зниклих безвісти близьких.

Що можуть зробити рідні, щоб пришвидшити пошуки зниклого безвісти?

Звернутися до найближчого відділення поліції за місцем свого проживання.

У МВС підкреслили, що під час звернення в поліцію рідним зниклого чи зниклої безвісти необхідно мати з собою наступні документи:

свій паспорт;

документи, які засвідчують ваші родинні звязки.

Такими документами можуть бути:

свідоцтво про шлюб (у випадку звернення дружини/чоловіка);

свідоцтво про народження зниклого (якщо звертаються батьки);

свідоцтво про народження заявника та зниклого (у випадку звернення брата/сестри, сина/дочки);

фотокартку зниклої особи;

сповіщення з ТЦК та СП про безвісне зникнення (у разі зникнення військовослужбовця).

Отримати у слідчого витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань та пам'ятку про процесуальні права потерпілого.

Міністерство внутрішніх справ пояснило, що у межах кримінального провадження щодо зникнення людини родич, визнаний потерпілим, має право подавати клопотання. Зокрема, він може просити провести слідчі дії, розшукові заходи чи експертизи, передавати слідчому відомі йому докази, ініціювати допит свідків або призначення, наприклад, портретної експертизи.

Здати зразки букального епітелію (змив з внутрішньої сторони щоки) для проведення ДНК-експертизи.

У МВС пояснили, що для цієї процедури підходять кровні родичі (батьки, діти, брати/сестри).

У випадку, якщо кровних родичів нема, потрібно надати слідчому особисті речі зниклої особи, які не піддавалися термічній обробці (пранню, прасуванню). До прикладу, такими речами можуть бути станки для гоління, зубна щітка, предмети одягу (натільна білизна (майка, футболка), головний убір, шарф), – наголосили у міністерстві.

Там також зауважили, що процедура відібрання зразків для проведення ДНК-експертизи є безболісною та безоплатною.

Заповнити анкету на особу, зниклу безвісти за особливих обставин.

Для подачі анкети необхідно перейти за посиланням на сайт Єдиного вікна для громадян МВС України.

Далі необхідно вибрати розділ "подання анкети про особу, зниклу безвісти за особливих обставин до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин" після попередньої авторизації.

Зареєструватися на сайтах або здійснити дзвінки на гарячі лінії наступних органів та організацій, які здійснюють функції пошуку безвісти зниклих/полонених.

Йдеться насамперед про:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (створити "Особистий кабінет" та подати анкету).

Телефони 0 800 300 529; 044 390 43 90

Електронна пошта: koord@gur.gov.ua

Сайт – за посиланням.

Національне інформаційне бюро.

Телефони +38 098 321 11 21; 044 321 11 21

Електронна пошта: info@nib.gov.ua

Сайт – за посиланням.

Об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення (СБУ).

Телефон: 0 800 300 155

Сайт – за посиланням.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Телефон: 0 800 300 155

Електронна пошта: KYI_kyivhotlinemailbox@icrc.org

Посилання для подання запиту.

Сайт – за посиланням.

Під час заповнення до указаних органів/організацій рекомендуємо обрати один зручний спосіб звернення (письмове звернення, телефонний дзвінок та гарячу лінію),

– зауважили у МВС.

Подати запит та отримати витяг з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Запит на видачу витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин можна подати будь-яким доступним для вас способом:

Онлайн – у Єдиному вікні для громадян;

Поштовим зв'язком на адресу: вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 00024;

Електронна пошта: pgmia@mvs.gov.ua.

Важливо! До заяви необхідно долучити: копію паспорта заявника, копію документа про ступінь родинних зв'язків зі зниклою особою, копію сповіщення з ТЦК та СП (у разі зникнення військовослужбовця).

Перед подачею заяви на отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин доцільно переглянути на сайті МВС в розділі "Зниклі громадяни та діти" інформацію про перебування в розшуку зниклої особи за категорією "зниклий безвісти".

Оскільки, за відсутності інформації про розшук, відомості в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин теж будуть відсутніми, в такому випадку, необхідно звернутися до органу досудового розслідування, в якому перебуває кримінальне провадження для встановлення причини неоголошення зниклого в розшук,

– наголосили в МВС.

Які контакти Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин?

Контактні дані Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин:

Телефон приймальні (044) 254-74-33

Гаряча лінія 16-98

Електронна пошта: pgmia@mvs.gov.ua

Адреса офісу: м. Київ, вул. Володимирська,13, за попереднім записом (044) 256-77-69

Посилання на телеграм-канал.

Посилання на сторінку у фейсбуці.

Посилання на сторінку Уповноваженого на вебпорталі МВС.

Що таке Єдина інформаційна платформа з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин?

У МВС зазначили, що Єдина інформаційна платформа з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – це офіційний портал, створений для координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та підтримки їх родин.

Тут ви знайдете інструкції, як розпочати розшук, подати заяву, здати ДНК-зразки для ідентифікації, отримати витяг із Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин, а також дізнаєтесь про ваші права та соціальні гарантії,

– наголосили у міністерстві.

Детальну інформацію щодо роботи інформаційної платформи можна – на сайті.

До речі, якщо у вас лишилися питання щодо дій, як можна сприяти пошукам зниклого чи зниклої безвісти або ж роботи Міністерства внутрішніх справ України, залишайте їх у коментарях під цією новиною.