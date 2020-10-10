Знищення військової техніки Вірменії: відео Міноборони Азербайджану
Азербайджанські безпілотники завдали нищівного удару важкій вірменській техніці. Мова йде про безпілотні літальні апарати "Байрактари".
Відеозапис атаки "Байрактара" опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.
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Безпілотні літальні апарати знищили 3 вірменські самохідні артилерійські установки "Акація", а так званий безпілотник-камікадзе "Хароп" – радар протиповітряної оборони СТ-68У і зенітно-ракетну систему С-300.
Підрозділи армії Азербайджану знищили важку військову техніку Вірменії: відео
Також застосування БПЛА-камікадзе по радару ППО СТ-68У опублікував на своєму каналі Asad Mammadov.
Застовування БПЛА-камікадзе: відео
Водночас кадри застосування безпілотника "Хароп" по зенітно-ракетній системі С-300 опублікувала користувач Tamilla Aliyeva.
БПЛА-камікадзе "Хароп": дивіться відео