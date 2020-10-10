Вірменія та Азербайджан звинуватили одна одну у зриві перемир'я, яке мало б тривати з 10 жовтня. Наразі інтенсивні бої у Нагірному Карабасі тривають.

Що кажуть в Азербайджані

В Азербайджані заявили, що бої на лінії зіткнення не припинялись всю ніч. Про це повідомили у Міноборони країни.

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В Азербайджані запевнили, що внаслідок наступальної операції були вбиті вірменські військовослужбовці. Крім того, азербайджанські війська знищили танки, артилерійські установки, радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.

Що кажуть у Вірменії

Своєю чергою, Вірменія повідомила про загибель 28 своїх військовослужбовців. До слова, 20 з них народились після 2000 року, а наймолодшому загиблому було 18 років. Крім того, за словами Міноборони Вірменії, саме азербайджанські війська проігнорували перемир'я і о 12:00 відкрили вогонь по ділянці Караханбейлі. Водночас війська Нагірного Карабаху намагаються зупинити наступ.

Прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян наголосила, що напередодні військові у Нагірному Карабасі отримали наказ про припинення вогню.