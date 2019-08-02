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      Знищення противника та захоплення позицій: як відбуваються навчання українських бійців

      71 Читать новость на русском

      На Миколаївщині резервісти йдуть у бій поруч з кадровими бійцями. Битва, щоправда, навчальна, але максимально наближена до реальних, як на Сході України. На полігоні Широкий лан тривають навчання 28 Окремої механізованої бригади. Її підрозділи вчаться працювати і в обороні, і в наступі.

      За легендою навчань, один батальйон атакував, а інший воював в обороні. Тож бійцями треба було втримати опорні позиції.

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      Поруч із кадровими військовими – резервісти, які лише тиждень як прибули на полігон. Серед них і боєць із позивним Шаман. Чоловік вирішив, що до цивільного життя після навчань не повернеться, а підпише контракт зі Збройними силами України.

      Сидів дома й зрозумів, що сниться бригада, сниться війна. Прокидаєшся в поті, пам’ятаєш братів,
      – розповів резервіст із позивним Шаман.

      Резервіст
      Резервіст

      Тим часом батальйон ламав оборону умовного противника, який усіма силами намагався втримати позиції. Аби ускладнити завдання, командування бригади ввело у навчання нові неочікувані елементи. На полігоні ситуація змінюється кожної миті, як в реальному бою.

      Військові навчання
      Військові на навчаннях

      Починаючи з диверсійно-розвідувальних груп і закінчуючи, звісно, безпілотними літальними апаратами. Бунт місцевого населення. Невідомі пристрої на шляху, заміновані дамби,
      – пояснив заступник командира 28 Окремої механізованої бригади Юрій Крупко.

      Підрозділ, який атакував, виконав завдання: знищив оборону умовного противника, захопив позиції і закріпився на них. Хоч другий батальйон не зміг втримати позиції, втім оборонявся гідно та винахідливо.

      Полігоні Широкий лан
      Полігон Широкий лан

      Тепер навчання продовжать уже інші два батальйони. Триватимуть вони до кінця серпня, а потім бригада вирушить на Схід.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Новини Миколаєва
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