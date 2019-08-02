Знищення противника та захоплення позицій: як відбуваються навчання українських бійців

На Миколаївщині резервісти йдуть у бій поруч з кадровими бійцями. Битва, щоправда, навчальна, але максимально наближена до реальних, як на Сході України. На полігоні Широкий лан тривають навчання 28 Окремої механізованої бригади. Її підрозділи вчаться працювати і в обороні, і в наступі.

За легендою навчань, один батальйон атакував, а інший воював в обороні. Тож бійцями треба було втримати опорні позиції.

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Поруч із кадровими військовими – резервісти, які лише тиждень як прибули на полігон. Серед них і боєць із позивним Шаман. Чоловік вирішив, що до цивільного життя після навчань не повернеться, а підпише контракт зі Збройними силами України.

Сидів дома й зрозумів, що сниться бригада, сниться війна. Прокидаєшся в поті, пам’ятаєш братів,

– розповів резервіст із позивним Шаман.



Резервіст

Тим часом батальйон ламав оборону умовного противника, який усіма силами намагався втримати позиції. Аби ускладнити завдання, командування бригади ввело у навчання нові неочікувані елементи. На полігоні ситуація змінюється кожної миті, як в реальному бою.



Військові на навчаннях

Починаючи з диверсійно-розвідувальних груп і закінчуючи, звісно, безпілотними літальними апаратами. Бунт місцевого населення. Невідомі пристрої на шляху, заміновані дамби,

– пояснив заступник командира 28 Окремої механізованої бригади Юрій Крупко.

Підрозділ, який атакував, виконав завдання: знищив оборону умовного противника, захопив позиції і закріпився на них. Хоч другий батальйон не зміг втримати позиції, втім оборонявся гідно та винахідливо.



Полігон Широкий лан

Тепер навчання продовжать уже інші два батальйони. Триватимуть вони до кінця серпня, а потім бригада вирушить на Схід.