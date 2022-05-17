Звернувся президент України до Каннського кінофестивалю ввечері 17 травня. Володимир Зеленський пригадав слова Чарлі Чапліна.

Зауважте Диктатор програє, – Зеленський виступив на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю

Зеленський звернувся до учасників Каннського кінофестивалю

Володимир Зеленський розповів про битву та майбутнє. Президент України пригадав, що після диктаторів залишились тільки моторошні документальні кадри та фільми, якими було кинуто виклик цим диктаторам.

1 вересня 1939 року в Каннах мав розпочатись перший фестиваль, але вибухнула Друга світова війна,

– пригадав президент.

Володимир Зеленський пояснив, що 6 років кіно було на фронтах цієї війни разом зі свім людством.

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Зеленський виступив на Канському кінофестивалі: дивіться відео