Зняття недоторканності: як в Україні уникали відповідальності за допомогою депутатського мандату
Спроби позбавити недоторканності депутата були ще у перші роки існування незалежної України. Однак тих, кого притягнули до відповідальності та позбавили мандата – небагато. З початку 2020 року "імунітету" депутатів позбавили. Наразі правоохоронці розслідують справу "Слуги народу" Олександра Юрченко, якого підозрюють в отриманні хабаря.
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Перша спроба зняти недоторканність з депутата
Перша в історії України спроба зняти із депутата недоторканість завершилась анулюванням звинувачень. У 1994 році депутата Юхима Звягільського звинуватили у зловживанні службовим становищем та вивезенні з країни 300 мільйонів доларів. Як відомо, 3 роки він переховувався закордоном і повернувся лише тоді, коли звинувачення було знято.
А сам Звягільський просидів в Раді загалом усі скликання, окрім дев'ятого. Цікаво, що тоді, у 90-х роках, "владний імунітет" мали навіть депутати місцевих рад.
Юхим Звягільський / Фото Вікіпедія
"В Україні було понад 2 тисячі депутатів. Це були депутати сільських, районних, обласних рад – і всі вони були недоторканними людьми", – сказав політолог Олександр Солонтай.
Згодом імунітет залишили лише президенту, народним обранцям та суддям. Позбавити депутата недоторканності і потім покарати могла лише Верховна Рада за поданням генерального прокурора. А в парламенті, як правило, була кругова порука, тому механізм спрацьовував вкрай рідко. "Без цього голосування людину не можна було арештувати, щодо неї кримінальні справи та розслідування не могли далі нормально вестися", – пояснив Солонтай.
Рекорд у знятті недоторканності поставили в період з 2014 по 2019 роки. Однак кількість так і не переросла у якість. Гучні та скандальні справи проти депутатів найчастіше закінчувались "нічим". Так було навіть тоді, коли їх на очах у всієї країни викривали у злочинах просто у сесійній залі. До прикладу, як Ігоря Мосійчука.
Ігор Мосійчук / Фото 112
"З Мосійчука зняли недоторканність, а потім це оскаржили. Він повернувся і йому повернули недоторканність, тому що була порушена процедура", – заявив політолог Володимир Фесенко.
В списку позбавлених за всі часи імунітету депутатів – 16 обранців. Більшість з них – через корупцію та зловживання. Єдиним нардепом, якого "викинули" з крісла під куполом через важкий злочин, став колишній депутат Юлії Тимошенко Віктор Лозінський. Його позбавили імунітету за вбивство людини.
Віктор Лозінський / Фото Liga.net
Головна справа 2020 року – Юрченка
У 2020 році уся країна спостерігає за справою проти Олександра Юрченка – "слуги народу", якого НАБУ упіймало на хабарі. Однак політичні експерти сумніваються, що член президентської фракції понесе покарання.
Якщо адвокати доведуть, що була провокація хабаря – тоді у цієї справи немає перспектив,
– заявив Фесенко.
Юрченко в Антикорупційному суді, де йому обирали запобіжний захід, вже саме цим і виправдовувався. Він казав, що детективи НАБУ його провокували. Стверджував, що грошей не брав і закони не лобіював, ніякого відношення до того, що показало Антикорупційне бюро на плівках, не має. Тепер антикорупційні органи мають з'ясувати, чи це правда. Якщо доведуть – Юрченку загрожує 12 років.
Справа Юрченка: коротко
- НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.
- Ці гроші нардепу начебто заплатили за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Згодом мали додати ще 200 тисяч доларів.
- Спочатку в Офісі генпрокурора заявляли, що інформація про причетність Юрченка до хабарництва провокативна й генпрокуратура не отримувала матеріалів по цій справі.
- Проте вже 17 вересня Венедіктова повідомила, що підозру Юрченку таки підписала. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.