Спроби позбавити недоторканності депутата були ще у перші роки існування незалежної України. Однак тих, кого притягнули до відповідальності та позбавили мандата – небагато. З початку 2020 року "імунітету" депутатів позбавили. Наразі правоохоронці розслідують справу "Слуги народу" Олександра Юрченко, якого підозрюють в отриманні хабаря.

Чи зможе закон бути вищим, ніж зв'язки та домовленості – читайте в матеріалі 24 каналу.

Цікаво Мертва норма чи ефективне рішення: які закони наприймала Верховна Рада

Перша спроба зняти недоторканність з депутата

Перша в історії України спроба зняти із депутата недоторканість завершилась анулюванням звинувачень. У 1994 році депутата Юхима Звягільського звинуватили у зловживанні службовим становищем та вивезенні з країни 300 мільйонів доларів. Як відомо, 3 роки він переховувався закордоном і повернувся лише тоді, коли звинувачення було знято.

А сам Звягільський просидів в Раді загалом усі скликання, окрім дев'ятого. Цікаво, що тоді, у 90-х роках, "владний імунітет" мали навіть депутати місцевих рад.



Юхим Звягільський / Фото Вікіпедія

"В Україні було понад 2 тисячі депутатів. Це були депутати сільських, районних, обласних рад – і всі вони були недоторканними людьми", – сказав політолог Олександр Солонтай.

Згодом імунітет залишили лише президенту, народним обранцям та суддям. Позбавити депутата недоторканності і потім покарати могла лише Верховна Рада за поданням генерального прокурора. А в парламенті, як правило, була кругова порука, тому механізм спрацьовував вкрай рідко. "Без цього голосування людину не можна було арештувати, щодо неї кримінальні справи та розслідування не могли далі нормально вестися", – пояснив Солонтай.

Рекорд у знятті недоторканності поставили в період з 2014 по 2019 роки. Однак кількість так і не переросла у якість. Гучні та скандальні справи проти депутатів найчастіше закінчувались "нічим". Так було навіть тоді, коли їх на очах у всієї країни викривали у злочинах просто у сесійній залі. До прикладу, як Ігоря Мосійчука.



Ігор Мосійчук / Фото 112

"З Мосійчука зняли недоторканність, а потім це оскаржили. Він повернувся і йому повернули недоторканність, тому що була порушена процедура", – заявив політолог Володимир Фесенко.

В списку позбавлених за всі часи імунітету депутатів – 16 обранців. Більшість з них – через корупцію та зловживання. Єдиним нардепом, якого "викинули" з крісла під куполом через важкий злочин, став колишній депутат Юлії Тимошенко Віктор Лозінський. Його позбавили імунітету за вбивство людини.



Віктор Лозінський / Фото Liga.net

Довідка. Віктора Лозінського визнали винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень мешканцю Кіровоградської області Валерію Олійнику, які призвели до загибелі чоловіка. Олійник загинув 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області. Як виявилось, він зіткнувся з нардепом від Лозінським, районним прокурором Євгеном Горбенком і начальником районного відділу міліції Михайлом Ковальським.

Головна справа 2020 року – Юрченка

У 2020 році уся країна спостерігає за справою проти Олександра Юрченка – "слуги народу", якого НАБУ упіймало на хабарі. Однак політичні експерти сумніваються, що член президентської фракції понесе покарання.

Якщо адвокати доведуть, що була провокація хабаря – тоді у цієї справи немає перспектив,

– заявив Фесенко.

Юрченко в Антикорупційному суді, де йому обирали запобіжний захід, вже саме цим і виправдовувався. Він казав, що детективи НАБУ його провокували. Стверджував, що грошей не брав і закони не лобіював, ніякого відношення до того, що показало Антикорупційне бюро на плівках, не має. Тепер антикорупційні органи мають з'ясувати, чи це правда. Якщо доведуть – Юрченку загрожує 12 років.

Довідка. Реальний термін з усіх попередників Юрченка, яких позбавляли мандатів, відбув лише один – Лозінський. Однак і він відсидів лише 4 роки і 36 днів, а присуджували йому 10 років.

Справа Юрченка: коротко