У зоні ООС помер нацгвардієць

Трагічний інцидент трапився у суботу, 31 липня. Про це повідомляє видання "Первый Городской", посилаючись на власні джерела.

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У зоні проведення ООС помер боєць з військової частини 3011 Національної гвардії України, що базується у Кривому Розі,
– зазначили журналісти.

Щодо загибелі військовослужбовця наразі розпочали слідство, адже є причина вважати, що він міг покінчити життя самогубством.

  • Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

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