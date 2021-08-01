У зоні ООС помер нацгвардієць
Трагічний інцидент трапився у суботу, 31 липня. Про це повідомляє видання "Первый Городской", посилаючись на власні джерела.
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У зоні проведення ООС помер боєць з військової частини 3011 Національної гвардії України, що базується у Кривому Розі,
– зазначили журналісти.
Щодо загибелі військовослужбовця наразі розпочали слідство, адже є причина вважати, що він міг покінчити життя самогубством.
- Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.
Скільки військових загинуло на Донбасі
- З початку 2021 року в зоні ООС загинули щонайменше 50 наших захисників.
- Протягом 2020 року на Донбасі життя за Україну віддали 75 військовослужбовців.
- Загалом за час російсько-української війни, з 2014 року, померли 14 тисяч людей.
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