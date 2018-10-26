Одним із центральних матчів 13-го туру УПЛ стане зустріч луганської "Зорі" та "Олександрії". Перші боряться за потрапляння у топ-шість, у той час як "олександрійці" утримують за собою третю позицію в чемпіонаті. Букмекери оцінили шанси кожної з комнад на перемогу.

Перед майбутнім поєдинком "Зоря" відстає від "Олександрії" в турнірній таблиці на 9 очок. Тому матч з одним з головних конкурентів за місце в трійці призері, перетворюється для обох команд в гру за потенційні "шість очок".

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У PariMatch коефіцієнт на перемогу "Зорі" – 1,90. У той час як перемога "Олександрії" отримала показник у 4,50. Нічия у цьому матчі – 3,35

"Фаворит спорт" оцінив перемогу луганчан дещо нижче – 1,87. Щодо перемоги "Олександрії", то тут коефіцієнт 4,70. На те, що команди зіграють у нічию – 3,30.

Найвижчий коефіцієнт на перемогу "Зорі" – у Marathon bet. Вони на луганчан дають 1,97. При цьому перемогу "Олександрії" має також найвижчий показник – 4,15. Нічия між цими командами – 3,25.

Нагадаємо, що матч УПЛ "Зоря" – "Олександрія" відбудеться 27 жовтня. Початок – о 17:00.

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