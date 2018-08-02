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Зрада чоловіка Ані Лорак: нові подробиці

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Ані Лорак терпить зради чоловіка?
Ані Лорак терпить зради чоловіка? / Фото з Іnstagram

Нещодавно мережу сколихнуло відео, де чоловік Ані Лорак, бізнесмена Мурат Налчаджіолу розважається у компанії іншої жінки в одному з клубів.

Як з’ясували ЗМІ, це були не перші походеньки чоловіка Ані Лорак. Так, джерела StarHit розповіли, що неодноразово бачили Мурата у компанії інших жінок, а також під дією заборонених препаратів.

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Водночас, як стверджують інсайдери, до весілля з українською співачкою Мурат був звичайним службовцем в одному з турецьких готелів. А от розбудувати власний бізнес йому допомогла саме Лорак.

Також ЗМІ дізналися, що з Яною Бєляєвою, з якою Мурата днями підловили у його ресторані в центрі Києва, Налчаджіолу знайомий давно.

Джерела кажуть, що він знімає дівчині квартиру у столиці, оскільки вона переїхала з передмістя. Також, за чутками, їй чоловік Лорак оплатив декілька пластичних операцій.

 

Пока Ани Лорак @anilorak выступает на всевозможных фестивалях, её муж тоже срывает аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Нам стало известно, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу @muratnalca проводит вечера в объятиях молодой киевлянки. Бурное свидание попало в объектив нашего гражданского журналиста. Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону её бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе. Нам удалось узнать, ради кого Мурат пожертвовал репутацией образцового семьянина и отношениями с Ани. Подробнее - по ссылке в профиле! А вы бы простили измену?

Допис, поширений SUPER (@super.ru)

Наразі скандал із зрадами Мурата не прокоментувала Ані Лорак. Кажуть, що співачка в курсі про дії чоловіка, але ігнорує усе заради їхньої спільної доньки – 7-річної Софії.

Теги: Новини України LifeStyle Ані Лорак
Джерело: 24 Канал
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