Зрада чоловіка Ані Лорак: нові подробиці
Нещодавно мережу сколихнуло відео, де чоловік Ані Лорак, бізнесмена Мурат Налчаджіолу розважається у компанії іншої жінки в одному з клубів.
Як з’ясували ЗМІ, це були не перші походеньки чоловіка Ані Лорак. Так, джерела StarHit розповіли, що неодноразово бачили Мурата у компанії інших жінок, а також під дією заборонених препаратів.
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Водночас, як стверджують інсайдери, до весілля з українською співачкою Мурат був звичайним службовцем в одному з турецьких готелів. А от розбудувати власний бізнес йому допомогла саме Лорак.
Також ЗМІ дізналися, що з Яною Бєляєвою, з якою Мурата днями підловили у його ресторані в центрі Києва, Налчаджіолу знайомий давно.
Джерела кажуть, що він знімає дівчині квартиру у столиці, оскільки вона переїхала з передмістя. Також, за чутками, їй чоловік Лорак оплатив декілька пластичних операцій.
Наразі скандал із зрадами Мурата не прокоментувала Ані Лорак. Кажуть, що співачка в курсі про дії чоловіка, але ігнорує усе заради їхньої спільної доньки – 7-річної Софії.