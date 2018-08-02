Зрада чоловіка Ані Лорак: нові подробиці

Нещодавно мережу сколихнуло відео, де чоловік Ані Лорак, бізнесмена Мурат Налчаджіолу розважається у компанії іншої жінки в одному з клубів.

Як з’ясували ЗМІ, це були не перші походеньки чоловіка Ані Лорак. Так, джерела StarHit розповіли, що неодноразово бачили Мурата у компанії інших жінок, а також під дією заборонених препаратів.

Читайте також: Чоловіка Ані Лорак спіймали на зраді: відео

Водночас, як стверджують інсайдери, до весілля з українською співачкою Мурат був звичайним службовцем в одному з турецьких готелів. А от розбудувати власний бізнес йому допомогла саме Лорак.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 6 Лип 2017 р. о 5:05 PDT

Також ЗМІ дізналися, що з Яною Бєляєвою, з якою Мурата днями підловили у його ресторані в центрі Києва, Налчаджіолу знайомий давно.

Джерела кажуть, що він знімає дівчині квартиру у столиці, оскільки вона переїхала з передмістя. Також, за чутками, їй чоловік Лорак оплатив декілька пластичних операцій.

Наразі скандал із зрадами Мурата не прокоментувала Ані Лорак. Кажуть, що співачка в курсі про дії чоловіка, але ігнорує усе заради їхньої спільної доньки – 7-річної Софії.