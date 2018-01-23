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Зробили з України смітник, – художник Іван Марчук дав нове резонансне інтерв’ю

19:29, сьогодні 695 Читать новость на русском
Іван Марчук
Іван Марчук / forbes.net.ua

Відомий український художник Іван Марчук каже, що в Україні не цінують геніїв і талановитих людей, тут панує зло і заздрість, замість того, щоб об'єднуватись, люди готові один одного "з'їсти".

Так Іван Марчук прокоментував тернопільському виданню "Нова" свою нещодавню заяву про те, що шкодує про своє повернення зі США і вважає Україну найгіршою у Європі країною для життя.

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Я дуже каюся вже кілька років, що приїхав з Америки. Я жив нормально, я не знав, що таке негативні емоції. Просто важко одному жити в чужій країні, якби в мене була жінка, мене б тут не було,
– сказав Марчук на початку січня в інтерв'ю "Громадському радіо".

Художник переконаний, що зараз в Україні все "йде до гіршого і до гіршого" і "ми навіть не уявляємо, в якому болоті сидимо".

"Я прожив життя чисто, не написав жодної непотрібної, непотребної картини, й у мене, крім однокімнатної квартири, нічого немає: ні лімузинів, ні дач… Я взагалі не пристосований до життя. Як митець із певними регаліями маю найгіршу майстерню серед українських художників", – сказав він.

Марчук згадує, що у цій його майстерні були і мери і президенти, і всі обіцяли допомогти з новим приміщенням, але так нічого й не зробили.

Щоб я у своїй країні не заслужив ні на майстерню, ні на музей? Та якби я запропонував себе зі своїми роботами будь-якій іншій країні — з руками і ногами забрали б! А ця країна за 81 рік мого життя не зробила для мене нічогісінько, ані на копійку,
– бідкається художник.

Він каже, що замість Батьківщини має "болісну, вистраждану прив'язаність до землі".

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"Йде до гіршого і до гіршого. Ми навіть не уявляємо, в якому болоті сидимо… Мене пригнічує те, що влада робить із нашим народом. З найкращої країни в Європі зробили смітник. Тут панують зло, глупота, чорна заздрість, здирництво… Як українці хочуть мати державу, якщо вони один одного з’їдають?" – вважає Марчук.

Художник переконаний, що в Україні не цінують талановитих людей.

Розумієте – українська земля народжує найбільше талантів на квадратний метр планети. Але ж наша земля часто й поїдає багатьох, як кішка, яка поїдала своїх кошенят. У нас не може достойним чином проявити себе якийсь геніальний, великий талант: вони або в’януть, або повертаються в землю, або спиваються, чи змушені тікати в інші країни, де роблять славу для будь-якої нації, народу і світу, а Україні вони не потрібні…,
– каже Іван Марчук.

Теги: Новини України Мистецтво Новини культури Скандал
Джерело: 24 Канал
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