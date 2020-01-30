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      Зростання економіки України сповільнилося

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      Зростання економіки України сповільнилося в кінці 2019 року / volynonline.com

      Зростання економіки України в четвертому кварталі 2019 року сповільнилося до 2,2%. Ріст економіки знову перевищить 3% у першому кварталі 2020 року.

      "За нашими оцінками, за цифрою зростання (ВВП) у 3,3% в 2019 році стоїть зростання за четвертий квартал у 2,2%... Відносно першого кварталу у нас на цей час оцінка зростання ВВП вище 3%", – сказав на брифінгу 30 січня заступник голови Нацбанку України Дмитро Сологуб.

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      Зауважимо, що водночас НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2020 рік з 5% до 4,8%.

      У вересні 2019 року український прем’єр Олексій Гончарук заявив, що в найближчі 5 років Кабмін працюватиме над тим, щоб досягнути зростання економіки на 40%. Для цього уряд зосередиться на підвищенні продуктивності праці та залученні прямих іноземних інвестицій.

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      19973
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Гроші НБУ Новини України ВВП Новини політики
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