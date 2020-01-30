Зростання економіки України сповільнилося

Зростання економіки України в четвертому кварталі 2019 року сповільнилося до 2,2%. Ріст економіки знову перевищить 3% у першому кварталі 2020 року.

"За нашими оцінками, за цифрою зростання (ВВП) у 3,3% в 2019 році стоїть зростання за четвертий квартал у 2,2%... Відносно першого кварталу у нас на цей час оцінка зростання ВВП вище 3%", – сказав на брифінгу 30 січня заступник голови Нацбанку України Дмитро Сологуб.

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Зауважимо, що водночас НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2020 рік з 5% до 4,8%.

У вересні 2019 року український прем’єр Олексій Гончарук заявив, що в найближчі 5 років Кабмін працюватиме над тим, щоб досягнути зростання економіки на 40%. Для цього уряд зосередиться на підвищенні продуктивності праці та залученні прямих іноземних інвестицій.