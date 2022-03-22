Відповідну інформацію оприлюднили у фейсбуці Операції об'єднаних сил. Зокрема такі дані станом на вечір 22 березня.

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Наші військові знищили літаки, танки та іншу техніку ворога

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил, протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога,

– мовиться у повідомленні.

Завдяки ефективним діям ЗСУ, ворог зазнав значних втрат. Зокрема наші військові знищили:

7 танків;

2 бойових машин піхоти;

6 артилерійських систем;

2 безпілотники;

7 автомобілів.

Також загинули орієнтовно 100 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири ворожих літаки та ракету "Точка–У",

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, ЗСУ захопили три БМП-3 російських окупантів.

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