Відповідну інформацію оприлюднили у фейсбуці Операції об'єднаних сил. Зокрема такі дані станом на вечір 22 березня.
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Наші військові знищили літаки, танки та іншу техніку ворога
Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил, протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога,
– мовиться у повідомленні.
Завдяки ефективним діям ЗСУ, ворог зазнав значних втрат. Зокрема наші військові знищили:
- 7 танків;
- 2 бойових машин піхоти;
- 6 артилерійських систем;
- 2 безпілотники;
- 7 автомобілів.
Також загинули орієнтовно 100 осіб.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири ворожих літаки та ракету "Точка–У",
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, ЗСУ захопили три БМП-3 російських окупантів.
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