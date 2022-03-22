Відповідну інформацію поширили в Міністерстві оборони України. Там зазначили, що втрати армії Росії в Україні за багатьма показниками більші, ніж за 10 років війни в Афганістані.

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Втрати російських окупантів за 26 днів вторгнення

Для порівняння наводимо деякі цифри:

Втрати: В Афганістані В Україні Особового складу 15 051 15 300 Генералів 5 6 Танків 385 509 ББМ 1 314 1 556 Артилерійські системи 433 252 Літаки 118 99 Гелікоптери 400 123 Спецтехніка 510 15 Автомобілі і бензовози 11 369 1 070

Зазначимо, що надвечір 21 березня прокремлівське російське видання "Комсомольская правда" опублікувало матеріал, де послалось на підрахунки власних втрат Міноборони Росії – убитими і пораненими у кількості 26 014 військових.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не може коментувати дані про майже 10 тисяч загиблих російських солдат, яких відправили воювати до України.

Втрати російської армії / Фото Армія INFORM