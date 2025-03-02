Місто, яке стало місцем запеклих міських боїв протягом більшої частини минулого року, потрапило під контроль російських сил на початку лютого. Так, міноборони Росії заявило про захоплення населеного пункту 7 лютого. Втім, цілковите панування окупантів у Торецьку тривало недовго, передає 24 Канал із посиланням на Forbes.

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Торецьк вислизає від росіян

Зазначається, що через два тижні після того, як росіяни повністю зайняли руїни Торецька, українці здійснили контратаку – і швидко повернулися в місто.

Один російський військовий блогер випадково розкрив масштаб просування українців під час невдалої спроби применшити це просування. Так, він заявив, що, мовляв воїни ЗСУ "вирішили контратакувати 23 лютого на американських броньованих машинах у прикордонних районах Торецька" і були знищені. Пропагандист показує відео, яке викриває його власну брехню. На кадрах видно, що українські війська присутні в центрі міста, а не лише у прикордонній зоні.

Через тиждень після того, як Росія заявила про окупація Торецька, його західна частина знову опинилася під невизначеним контролем.

Бої тривають у центрі міста, і ворог втрачає контроль. Є повідомлення про повне оточення російських окупантів у кількох районах,

– повідомив естонський аналітик WarTranslated.

Росіяни змінили пріоритет, зосередивши увагу на Торецькому напрямку, після того, як їх вибили з-під стін фортеці Покровськ, що розташований за 40 кілометрів на південний захід від Торецька.

Підкріплення, перекинуті з-під Покровська, не допомогли ворогу у Торецьку. Російські полки в місті та навколо нього відступають.

Видання зазначає, що Дональд Трамп брехав, коли говорив про те, українська війська "поховані". Насправді, за останні кілька тижнів вони просунулися в принаймні стільки ж секторів, скільки і відступили.

Довідка: Торецьк — гірниче місто з до війни населенням 35 000 осіб, важливе стратегічне місце. Воно розташоване на високому ґрунті, з якого відкривається вигляд на важливі лінії постачання, що проходять уздовж української частини лінії фронту.

До слова, просування ЗСУ у Торецьку підтверджують в Інституті вивчення війни.