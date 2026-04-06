Сили оборони відбили позиції одразу на чотирьох напрямках: як змінилася лінія фронту за тиждень

Бої на фронті не вшухають від Сумщини до Херсонщини по всій лінії зіткнення. Від прикодоння на півночі до островів на Дніпрі на Півдні – росіяни намагаються наступати, аби захопити якомога більше територій, знищити якогомога більше населених пунктів та вбити якомога більше українців.

Однак після серії заходів, котрі фактично зірвали весняно-літню кампанію ворога в її першочерговому задумі, Сили оборони здійснили ще кілька успішних контратак одразу на трьох напрямках фронту.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 30 березня по 5 квітня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Цікаво Найуспішніша операція останніх років? Як Україні вдалося піти у наступ на Дніпропетровщині і якими будуть наслідки

Динаміка бойових дій

Минулого тижня російські війська здійснили 1 005 штурмів по всій лінії зіткнення. Зокрема, 230 атак росіяни здійснили протягом доби 2 квітня – цей день був найважчим за минулий тиждень. Ворог атакував в основному в районах Костянтинівки, Покровська, Гуляйполя та на Дніпропетровщині.

Найбільше атак протягом всього тижня незмінно припало на Донеччину. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 260 атак;

Костянтинівський – 144 атаки;

Гуляйпільський – 129 атак;

Олександрівський – 63 атаки;

Куп'янський – 56 атак;

Слов'янський – 31 атака;

Лиманський – 29 атак;

Харківський – 29 атак;

Придніпровський – 19 атак;

Оріхівський – 18 атак;

Сумський – 11 атак;

Краматорський – 4 атаки.

Ворог посилив атаки в районі Куп'янська, а також на Придніпровському напрямку на Херсонщині. Водночас на інших напрямках тенденції фактично не змінилися.

Попри всі ворожі атаки, лінія зіткнення не зазнала змін на Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. Про ситуації на інших ділянках говоримо далі.

Просування ворога на Сумщині

Російські війська продовжують бої в прикордонні та намагаються формувати нові плацдарми, один з яких – в районі раніше окупованого села Грабовське.

Минулого тижня ворожі війська просунулися біля села Рясне. Інших просувань росіян на території Сумської області не зафіксовано.





Ситуація на Сумщині / Карта DeepStateMAP

Контратаки Сил оборони на Харківщині

Наприкінці минулого тижня 129-та окрема важка механізована бригада провела успішну контратаку та змогла відкинути ворога в прикордонні Харківщини біля села Амбарне. Також цю територію зачистили.





Ситуація в прикордонні Харківщини / Карта DeepStateMAP

Просування ворога біля Куп'янська

Після двох невдалих спроб захопити Куп'янськ минулої та позаминулої осені ворог знову вирішив почати кампанію з наступу на місто. Протягом останніх тижнів росіяни посилюють тиск на цьому напрямку.

Минулого тижня росіяни просунулися біля села Піщане. Сам населений пункт та територія до сусідньої Ківшарівки – у сірій зоні.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог продовжує наступ на Слов'янськ

На Слов'янському напрямку минулого тижня російські війська окупували Свято-Покровське та Васюківку. Також окупанти мали просування в районі Привілля, де проходить траса на Слов'янськ.





Ситуація на Слов'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Контратака на Покровському напрямку

Російські війська в районі колишнього Добропільського виступу знову мали просування біля села Софіївка, щоправда у бік Костянтинівки.

Водночас Сили оборони провели зачистку в районі сіл Вільне та Нове Шахове, ба більше – вибили росіян в районі Родинського. Таким чином, Покровський напрямок – другий з чотирьох, де минулого тижня українські війська провели успішні атаки або стало відомо про результати раніших операцій.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Хороші новини з Дніпропетровщини

Операція Сил оборони зі звільнення Дніпропетровщини триває. Минулого тижня стало відомо про те, що наші воїни змогли вибити ворога з Новоселівки Дніпропетровської області та Січневого.

Окупованими у Дніпропетровській області на Олександрівському напрямку залишаються Маліївка та Запорізьке, а також Дачне на Покровському.





Ситуація на Дніпропетровщині в районі межі з Донеччиною / Карта DeepStateMAP

Зачистка в районі Степногірська

І ще один напрямок, де Сили оборони змогли відкинути противника – Оріхівський. Ще взимку ворог сподівався, що під прикриттям снігу й туману та через сильні морози зможе просунутися до Малокатеринівки, щоб тероризувати Запоріжжя ще більше. Однак планам ворога завадило селище Степногірськ.

І саме в районі Степногірська минулого тижня Силам оборони вдалося зачистити від ворога сіру зону. Якщо бути точнішим – то з району траси на Запоріжжя, що північніше від селища. У будь-якому разі, наші воїни руйнують плани росіян на повну окупацію Запорізької області та, зокрема, самого Запоріжжя.





Ситуація в районі Степногірська на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Сили оборони України руйнують плани ворога. Це результат величезних зусиль. Кожна успішна операція вимагає сил та ресурсів. Тому підтримка надійного тилу критично необхідна війську, аби тримати оборону, давати відсіч ворогу і здійснювати контратаки.