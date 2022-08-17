За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, всередині серпня захисники нашої держави здійснили дуже успішний обстріл командного пункту російської армії у Макіївці Донецької області. Внаслідок ураження загинули командири багатьох підрозділів та офіцери російської ФСБ.

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Цілком ймовірно, що командний пункт, в якому сталася "бавовна", був передислокований із Донецька через отримання Україною далекобійних систем залпового вогню. Ймовірно, саме у цьому КП перебувало керівництво, яке відповідало за наступальні дії загарбницького війська в напрямку Авдіївки та Пісків.

Прилетіло точно в ціль

Як зазначили в українських спецслужбах, загальні втрати путінських ординців після удару складають близько 70 осіб. Наразі підтверджено 15 загиблих, однак ця цифра може бути більшою.

Наразі підтверджено 15 загиблих, однак ця цифра може бути більшою. Стан багатьох поранених медики оцінюють як важкий. Деяких офіцерів збираються евакуювати до росії, але вони не є транспортабельними.

У лікарнях Макіївки, Донецька та інших міст, куди загарбники розвозили своїх "трьохсотих", немає потрібних медикаментів та апаратури, аби "витягнути" важкопоранених. Тому багато хто з них, ймовірно, помре найближчим часом.

Серед загиблих є представники вищого офіцерського складу окупаційної армії, які "задвохсотилися" разом з особистою охороною.

Крім того, на "концерт кобзона" відправилися полковник та два майори ФСБ.

Оскільки "бавовна" дозволив значно зменшити командування на донецькому напрямку, HIMARS time можна вважати дуже успішним. Бо без кваліфікованих очільників дії орків на передовій стають більш хаотичними та менш загрозливими для фронту. Для заміни ж керівництва та відновлення всієї вертикалі управління військами загарбникам потрібен щонайменше тиждень, адже у генштабі росії мають не просто вирішити, кого посадити у крісла загиблих, але й новопризначеним потрібен час розібратися в оперативному становищі.

Росіяни та місцеві помітно нервують

Чергове знищення командного пункту хоч і не призвело до миттєвого покращення ситуації на фронті, суттєво підірвало бойовий дух серед багатьох командирів окупантів та терористів. Російські офіцери, які розуміють, наскільки серйозних людей ліквідували захисники України, цілком усвідомлюють, що наступний удар можуть завдати по них.

При цьому переїзди, зміни дислокацій чи спроби перенести стратегічно важливі штаби та склади далі від лінії фронту не гарантують безпеки, однак серйозно ускладнюють логістику та управління.

Крім того, неабияка паніка сталася й серед російських окупантів та місцевих бойовиків, які дислокуються у тилу. Адже у серпні Україна почала застосовувати HIMARS не просто для ударів по складах та нафтобазах, але й по місцях скупчення живої сили орди. Тому всі розуміють, що рано чи пізно високоточні ракети дістануть їх у будь-якій точці на тимчасово окупованій території.