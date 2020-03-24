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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Зупиниться економіка: в ОП пояснили, чому не можуть ввести надзвичайний стан

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      Юлія Ковалів попередила про ризки введення надзвичайного стану / Офіс Президента

      В Офісі Президента пояснили, чому в Україні наразі не можуть ввести надзвичайний стан через поширення коронавірусу. Влада не готова зупинити більшу частину економіки України.

      Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV розповіла заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів. За її словами, 70% екпортної виручки України – аграрії та металурги.

      Радимо ознайомитись Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах

      Чи можна зупинити критичну інфраструктуру? Ні! Ми не можемо зупинити агарний сектор. Це означає, що не можемо зупинити постачальників насіння, техніки і палива, добрив. Адже не може працювати металургійний завод без коксу, без транспорту,
      – наголосила Ковалів.

      Заступниця голови Офісу Президента сказала, що підстав для введення надзвичайного стану зараз немає.

      Водночас вона не виключила, що динаміка поширення коронавірусу в Україні може суттєво змінитись протягом тижня чи кількох днів. 

      Аналогічну думку вчора висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, сьогодні розвиток коронавірусу в Україні є доволі помірним, на відміну від багатьох країн Європи.

      Що відомо про запровадження надзвичайного стану в Україні

      • 23 березня глава МОЗ Ілля Ємець виступив за впровадження в Україні надзвичайного стану через поширення коронавірусу. Міністр переконаний, що це треба було зробити раніше, щоб запобігти розповсюдженню епідемії територією України.
      • Окремо він звернувся до депутатів Верховної Ради і закликав їх проголосувати за введення надзвичайного стану. Мовляв, вони повинні проявити силу волі, не боятися, а підтримати це рішення для порятунку українців.
      • За даними 24 каналу, Верховна Рада може розглянути питання запровадження надзвичайного стану 26 березня. Відбудеться це на позачерговому засіданні.

      надзвичайний стан
      Що передбачає режим надзвичайного стану / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Карантин в Україні 2020 Офіс Президента Надзвичайний стан в Україні 2020 Новини України
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