Зустріч очільників МЗС України та Румунії: які питання обговорили політики

У Чернівцях зустрілися міністри закордонних справ України та Румунії.

Павло Клімкін та Теодор Мелешкану обговорили ситуацію навколо скандального закону про освіту і підняли тему забезпечення належної освіти румунським нацменшинам. Окрім цього, політики відкрили школу, у якій навчання буде вестись румунською мовою.

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Відомо, що в порядку денному зустрічі було також обговорення питання двосторонньої співпраці на міждержавному та регіональному рівнях.

Перед поїздкою Павло Клімкін зазначив, що через погодні умови було скасовано авіарейс до Чернівців. Відтак глава МЗС разом з колегою з Міністерства освіти і науки Лілією Гриневич поїхали на зустріч автомобілем.

Літак на Чернівці скасовано. Але вдруге погода нас не зупинить :) Їдемо з пані Лілею автомобілем, щоб встигнути зустріти румунських колег та друзів на Буковині як запланували :) pic.twitter.com/cpgYbnXbM0 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 січня 2018 р.

Нагадаємо, що Венеціанська комісія надала свої висновки щодо закону про освіту. У документі йдеться, що скандальний закон не порушує права нацменшин, але все ж Україна має виконати низку певних рекомендацій.