Зустрічайте в Україні – найбільший дилерський центр Bentley

Вже цього літа свої двері відкриває перший і єдиний офіційний дилерський центр Bentley в Україні.

Цей салон став найбільшим в Європі, і це значне досягнення в розвитку українського автомобільного бізнесу.

Новий дилерський центр розташований по Бориспільському шосе, та надає весь набір необхідних послуг з продажу та обслуговування автомобілів Bentley.

Bentley – це автомобілі зі сторічною історією, що по праву займають перше місце серед самих вишуканих авто. Вироблені згідно з найвищими стандартами якості та безпеки, їх пріоритетом є забезпечення максимального рівня безпеки та задоволення від керування.

Враховуючи особливості автомобіля, новий дилерський центр Bentley Kyiv пропонує переваги обслуговування вашого авто:

Сервісні кампанії

Одним з найважливіших факторів післяпродажного обслуговування є перевірка сервісних кампаній. Оскільки, існують випадки, коли виробник відкликає певні запчастини через ризик несправностей. В таких ситуаціях заміна запчастин проводиться безкоштовно при підтримці виробника і дилера, що допомагає запобігти небезпечних ситуацій при експлуатації автомобіля. Жодне з неофіційних СТО не мають таких можливостей та компетенцій для безкоштовної заміни відкликаних запчастин та агрегатів. Також перевірка доступна для автомобіля будь-якого року випуску. Це суттєвий фактор для сучасних автомобілів, які оснащені електронним програмним забезпеченням, і потребують особливої уваги. В офіційному сервісі встановлені всі останні версії програм необхідних для діагностики.

Якість сервісу

Тільки в офіційному дилерському центрі, зона сервісу забезпечить найвищу якість послуг. Оскільки, стандартний комплекс технічного обслуговування складається з понад 50-ти операцій та комплексу перевірок у 210 контрольних точках.

Сертифікований персонал

Всі працівники Bentley Kyiv пройшли спеціальні навчальні тренінги на єдиному заводі-виробника в Крю (Великобританія), та мають сертифікати підтвердження від бренду. Процес вдосконалення навичок відбувається регулярно, оскільки це необхідно, якщо виробник впроваджує будь-які оновлення. Наші механіки постійно працюють в контакті з технічною командою заводу. Для вашої зручності відділ сервісу спланує індивідуальний графік обслуговування вашого автомобіля та заздалегідь нагадає про проходження планового обслуговування.

Запчастини та обладнання

Безперервний контакт з заводом-виробником забезпечує повний асортимент оригінальних запчастин та аксесуарів в наявності. Додатковою опцією виступає замовлення запчастин на ті моделі, які вже не випускаються і зняті з виробництва.

Bentley Kyiv організує та забезпечить доставку в найшвидші терміни та гарантує якість отриманих позицій. Також, в сервісній зоні дилерського центру встановлено найновіше обладнання, що відповідає всім стандартам післяпродажного обслуговування. Тільки офіційний дилер має найновіше програмне забезпечення і необхідний спецінструмент, що дає змогу коректно і швидко провести діагностику вашого автомобіля та виконати ремонт будь-якої складності.

Адреса Bentley Kyiv:

Бориспільське шосе, с. Чубинське, вул. Київська, 41

+38 (044) 499 9 499

[email protected]

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