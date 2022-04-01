СОЛДАТ!

Принимая воинскую присягу, ты торжественно поклялся «мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй россии, народ и отечество». Этот знаменательный день навсегда останется в памяти твоей, а также твоих родных и близких. Однако тогда никто и подумать не мог, что в представлении твоих отцов-командиров "мужеством" считаются самые жестокие проявления террора в отношении мирного населения украинских городов лишь по причине прихоти кремлёвского карлика Путина.

На уроках истории в школе тебе рассказывали о том, что у тебя есть своё отечество, государственность которого имеет глубочайшие корни в древности и которое ты должен всецело любить и уважать как "великую державу". Вместе с тем, занятия по обществоведению дали тебе знания о таких категориях, как мораль, достоинство, честь, сохранение человеческого облика и взаимоуважение. Главное, что тебе должно было дать среднее образование – умение самостоятельно мыслить и оценивать происходящее. Видимо, на каком-то этапе что-то пошло не так…

Ты пришёл в независимую страну и начал уничтожать её исконный город. Именно ты, как сознательная личность, а не тебя привели командиры как какое-то животное. Именно в независимую страну, а не на «издревле русские территории»: твоя «великая держава» столетиями делала всё для того, чтобы стереть с лица земли все сильные и самостоятельные государства вокруг себя, дабы распространить свой эфемерный «русский мир». Именно исконно украинский город, поскольку таковым является Мариуполь – вернее, по первоначальному названию Домаха, центр Кальмиусской паланки украинского запорожского казачества, разрушенной по приказу «великой императрицы» Екатерины II. В её времена и ранее действия российских «освободителей» немногим отличались от того, что сейчас продолжаешь делать ты и твои сослуживцы.

Если у тебя осталась ещё хоть капля совести, дай ответ сам для себя: где в таких действиях проявление мужества и воинской доблести? У каждого человека выбор есть всегда, он не безропотное животное.

Подумай.