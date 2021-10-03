Через рік погорільцям виплатили матеріальну допомогу у 300 тисяч гривень. Проте вони нарікають, що сума замала й отримали її далеко не всі.

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Луганчани не встигали вивозити односельчан

В одного з мешканців селища Воронове батьківська садиба перетворилася на руїни. Олександр Бондаренко був на роботі 30 вересня 2020 року, коли дізнався, що горить рідне селище.

"Моя мама жила з тіткою, яка померла в будинку", – поділився він. Вивезти їх Воронового чоловік просто не встиг. Довкола села була стіна вогню та диму.

У людей були гаражі, сараї, майстерні, будинки, літні кухні, живність. Їм дали 300 тисяч гривень і сказали: "Ну, все, вам достатньо, до побачення",

– згадав чоловік.



Знищений будинок / Фото пресслужба Офісу Президента

Постраждалі вимагають компенсації

Постраждалі пояснюють, що отримані 300 тисяч – це лише допомога для постраждалих від стихійних лих. Зараз же погорільці вимагають ще й компенсації.

"Кодексом цивільного захисту населення передбачена компенсація. Ті, хто тут постраждав, мають право на компенсацію. Проте парламентарі зробили перешкоди, щоб не платити гроші", – зауважив Олександр Бондаренко.

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"300 тисяч – копійки", – каже 67-річний Михайло Індиченко. Він втратив під час пожежі житло та дружину. Отриманих від держави грошей вистачило лише на те, щоб перебудувати напівзгорілу літню кухню в житлове приміщення. "Мені люди давали телевізор, диван, стільці", – бідкається пенсіонер.



Наслідки пожеж на Луганщині / Фото пресслужби Офісу Президента

На відбудову будинків немає дозволів

У Вороновому небайдужі встановили пам'ятний знак загиблим під час пожежі. Разом із ним звели капличку на подвір'ї згорілого батьківського будинку мешканки Марини Мірошніченко.

Жінка розповіла, що на відбудову житла немає дозволу. Земля не приватизована. Дозвільних документів ніхто не міг домогтись.

Немає ні світла, ні води, ні газу. Те, що було на дворі не коштує 300 тисяч гривень. Воно коштує більших грошей. Був будинок, сарай, гараж, тварини. Це вже наживалось не один день,

– зауважила мешканка селища.

Судова тяганина триває досі

Матеріальну допомогу змогли отримати не всі постраждалі від пожеж. Через проблеми з документами на право власності близько двох десятків погорільців залишилися ні з чим.

Ми сказали людям, які постраждали й не отримали компенсацію, щоб вони звертались до суду. Нам потрібна підстава для виплати грошей, щоб нас не звинувачували у нецільовому використанні. Сергій Гайдай Голова військово-цивільної адміністрації Луганщини

За фактом пожеж прокуратура розслідує 8 кримінальних впроваджень. Винуватців трагедії поки не знайшли.



Понівечене подвір'я / Фото пресслужби Офісу Президента

Заступник керівника прокуратури Луганщини Олег Чиж повідомив, що досі вивчають, звідки було поширення вогнища. З'ясовують такі ключові питання: