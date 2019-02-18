Звідки Пенсійний фонд бере гроші на виплату пенсій

Гроші на пенсії в Україні Пенсійний фонд бере як з власних надходжень, так і за рахунок дотацій з державного бюджету. Щоправда сьогодні, всі виплати вони здійснюють власними силами, тобто не беруть додаткові дотації з бюджету.

Як запевнив міністр соціальної політики Андрій Рева у ефірі Oboz TV, сьогодні Пенсійний фонд платить пенсії не за рахунок того, що дотує державний бюджет, а за рахунок власних надходжень.

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"І таким чином, будь-яке зростання пенсій сьогодні має здоровий природній характер, тобто люди отримують вищу заробітну плату, йдуть збільшені відрахування від їхньої зарплати, і відповідно зростає пенсія", – додає чиновник.

За його словами, пенсія зростає, не такими темпами, якими би хотів уряд. Але це ті кошти, які Пенсійний фонд не запозичує, не бере з бюджету додатково, не бере міжнародну фінансову допомогу. Це те, що зароблять українці та відраховують із зарплат, стверджує він.

"Якщо ми хочемо сьогодні більше, аніж те, що надходить до Пенсійного фонду, отже треба збільшувати дотації з бюджету. Якщо ми збільшимо дотації з бюджету, тоді ми недобудовуватимемо дороги, школи лікарні, недофінансуємо соціальну сферу", – каже міністр.

Він зауважив, що той шлях, яким сьогодні йде Україна, є природнім. Він реально враховує можливості, які сьогодні є у бюджеті та у Пенсійному фонді зокрема.

Рева додає, що наразі чистий дефіцит пенсійного фонду становить 29 мільярдів гривень, тобто те, що не вистачає на покриття державних видатків: доплати, надбавки, що передбачено законом. Річ у тім, що Пенсійний фонд виплачує не лише чисті пенсії. У Кабміні, зі свого боку, виділили 167 мільярдів гривень дотацій на покриття цього дефіциту.

Андрій Рева також пояснював, як відбуватиметься індексація пенсій. За його словами, підвищення рівня пенсійних виплат торкнеться всіх категорій пенсіонерів і жодних винятків не передбачено.