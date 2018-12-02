Тисячі переселенців позбавлені пенсії через підозри у проживанні на окупованій території

Уряд всіляко прагне економити гроші пенсійного фонду і робить це, в першу чергу, коштом тих, хто втратив все, бо тікав від війни – переселенців. Майже 200 тисяч жителів Донеччини та Луганщини не отримують виплат ще з 2014 року. Позбавляють зароблених пенсій і тих, хто знайшов прихисток на мирній території.

79-річна Раїда Лазарева у Києві мешкає півтора року. Пенсіонерка орендує квартиру, але не почувається в ній господинею. Каже, у столиці, померла б з голоду, якби не онука. Її власне житло залишилося у Донецьку.

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З весни 2018 жінка не отримує пенсії. Чому її позбавили заробленого – не розуміє. Каже, непідконтрольну територію відвідувала, але була там менш ніж місяць, тоді як закон дозволяє удвічі більше. Розв'язати проблему намагалася в органах соціального захисту та пенсійному фонді. У знайомих пенсіонерів-переселенців, розповідає Раїда, така ж ситуація. Люди переконані: пенсійний фонд просто порожній.

Поспілкуватися з його представниками нам не вдалося. На запит у фонді відповіли: "У жовтні 2018 виплата пенсій проведена 523 тисячам ВПО (внутрішньо переміщених осіб – 24 канал)". Тож виходить, що пенсії таки виплачують, але чомусь не всім. Пенсіонери називають таку державну політику геноцидом.



Раїда Лазарева не отримує пенсії з весни 2018, хоча законів щодо ВПО не порушувала

Призупинення виплат здійснюють на підставі даних системи "Аркан", що фіксує перетин лінії розмежування. Та це незаконно – каже народний депутат Наталія Веселова, що сама є переселенкою.

61 мільярд гривень перед ВПО та громадянами, які проживають на окупованій території – це економія. Просто в звіті пенсійного фонду так було записано,

– повідомила народний депутат, голова підкомітету Ради з питань соціальних гарантій Наталія Веселова.

Проблеми, каже, розпочалися ще у 2015, коли 365 постановою прив'язали виплату пенсії до довідки внутрішньо переміщеної особи, а мали б – до паспорта. Деякі депутати хочуть це змінити. У законопроекті, що поки очікує розгляду, запропонований механізм, що має усунути проблему пенсійного забезпечення на окупованих територіях. Адже 200 тисяч українців, які там проживають, не отримали жодної виплати з 2014.

Що таке "Аркан"? Це інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон. Відповідальні за роботу системи – адміністрація Державної прикордонної служби України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна фіскальна служба, Міністерство закордонних справ України, Міністерство праці та соціальної політики України.

Та позицію профільного міністерства озвучив Андрій Рева, міністр соціальної політики: "Відповідальність за те, що відбувається на окупованій території, несе окупант". Тож аби отримати зароблене зневірені пенсіонери звертаються по допомогу до правозахисників.

Якщо вам припинили виплачувати пенсію, ви маєте одразу звернутися до управління соціального захисту, написати заяву на відновлення пенсій і на виплату заборгованості. А якщо минуло 30 днів з дня написання заяви і не відбувається ніяких дій, ви маєте право подати скаргу,

– розтлумачила правовий аналітик фонду "Право на захист" Анастасія Одінцова.

Зараз фахівці фонду розглядають півтисячі справ щодо незаконного скасування пенсій. Всього їх в Україні біля чотирьох тисяч. Такі позови, кажуть юристи, зазвичай задовольняють. Вперше рішення на користь переселенки ухвалив Верховний суд і це пришвидшило розгляд інших подібних справ у судах перших інстанцій. А їх, схоже, ще буде чимало.



Юрист Анастасія Одінцова пояснила, що слід робити, якщо пенсіонеру не виплачують належне

"Відповідно до даних пенсійного фонду, фінансування на наступний рік з бюджету пенсій ВПО передбачено лише для 470 тисяч осіб. А їх 700 тисяч", – додала Одінцова. Таке ставлення до своїх громадян, за словами Наталії Веселової, може обернутися для України величезними витратами: "Якщо країна не може їм забезпечити їх права, передбачені конституцією, то тут вже стає на захист Європейський суд з прав людини".

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Те, що припиняти виплати на підставі даних з "Аркану" незаконно вже визнали у прикордонному відомстві. Мінсоцполітики та Пенсійний фонд з прикордонниками погодилися. Тож, можливо, списки перевірять, а виплати нарешті відновлять.