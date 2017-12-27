Звільнений з полону релігієзнавець Козловський розповів про ситуацію на окупованих територіях

На окупованих територіях більшість людей уже не вірить в успішне майбутнє псевдореспублік.

Про це розповів звільнений з полону релігієзнавець Ігор Козловський після прибуття у Київ.

"Не можна сказати про українські настрої так, тому що люди, якщо і мають ті чи інші уподобання щодо України, але висловлювати відкрито їх побоюються. Тоталітарна система. Це такий зразок фантастичного міксу 37-их, 70-их років", – додав він.

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За словами Козловського, на Донбасі зараз змінилася ситуація і люди не задоволені тим, що відбувається, але не знають як бути.

Навколо дуже багато людей зі зброєю.Мирне населення не знає як вийти з цієї ситуації. І багато людей зі зброєю побоюються, що увійде Україна і вони опиняться за ґратами. Вони хотіли би амністії,

– пояснив він.

Екс-бранець зазначив, що Україні варто більше працювати з поширенням достовірної інорфмації.

"Це також люди. Вони по іншому розуміють світ і те що відбувається довкола. Треба з ними працювати – і в діалозі працювати, і працювати з тим, щоб вони отримували більш достовірну інформацію, щоб вони вчилися переварювати цю інформацію", – додав він.