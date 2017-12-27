Чому Росія погодилася на обмін полоненими: пояснення від Бутусова
Причин, через які Росія та її ставленики на Донбасі погодилися на обмін заручниками, є кілька.
Про це у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.
На думку журналіста, перш за все спрацював політичний тиск західних лідерів.
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Він нагадав, що учасники переговорів в рамках Мінського і Нормандського форматів неодноразово домовлялися з президентом Володимиром Путіним про обмін і він завжди його зривав.
Путін зараз потребує хоча б зниження критики з ЄС і США – в Росії чергові вибори Путіна, єдиний опозиційний кандидат не зареєстрований і відсторонений від участі у виборах, Захід критикує російську владу. А влітку чемпіонат світу з футболу – Путін хоче представити його як російський тріумф і згладити російську допінгову ганьбу на олімпіаді в Сочі,
– переконаний Бутусов.
При цьому журналіст вважає, що шантаж України полоненими Росія не припинить.
"В руках російських спецслужб ще понад 100 заручників, більшість яких – цивільні особи, кинуті у в'язницю по беззаконню", – зазначив він.
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