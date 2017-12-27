Полторак спрогнозував, коли звільнять усіх полонених

Міністр оборони України Степан Полторак сподівається що у 2018 році Україні вдасться витягти з полону усіх заручників.

Про це урядовець написав у Facebook.

"Країна вітає своїх синів, на долю яких випали важкі випробування! Щиро сподіваюся, що в 2018 році будуть звільнені всі заручники і вони повернуться до своїх рідних і товаришів. Ми не забуваємо про кожного з них, і віримо в те, що обов'язково скоро побачимося", – написав він.

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27 грудня відбувся обмін між Україною та терористичними "ДНР" та "ЛНР". Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території.