Сергій Лещенко повідомив, що російські пропагандисти поширюють інформацію щодо комуністичної партії Великої Британії, яка опублікувала заклик не ображати росіян.

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"Комуністична партія Великої Британії звучить, як анекдот, але така політична структура справді зареєстрована в цій державі", – повідомив Сергій Лещенко.

За його словами, чисельність партії півтори тисячі осіб. Ні в останніх, ні в передостанніх виборах вони не брали участі.

Також відомо, що у виборах 2015 року – отримали 1229 голосів, а у 2010 році – 947. Важливо враховувати, що ця цифра на всю Велику Британію.



Допис пропагандистів / Скриншот з телеграму

"Уявляєте масштаби країни та кількість виборців. Але для російської пропаганди це не має значення. Комуністична партія Британії засудила напади на росіян в Європі – це повідомлення пішло в російські пропагандистські медіа, а росіяни й уявлення не мають скільки ж тих комуністів у Великій Британії", – зазначив Лещенко.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка за 22 березня 2022 року: