З'ясувалося, як передача воїнам АТО потрапила у київський ресторан

Картопля, яка призначалася українським воїнам на Донбасі, була частиною подарунків, які активісти зібрали на Рівненщині, аби на Миколая відправити у зону АТО.

Раніше у мережі з’явилася інформація, що в один із київських ресторанів потрапила передача (мішок картоплі), що призначалася воїнам АТО на Донбасі.

Зокрема, про це свідчить записка, що була у тому мішку. Відповідно до неї, збирали цю передачу діти з вчителями однієї зі шкіл на Рівненщині.

Журналісти сайту "24" вирішили зв’язатися за номером телефону, який було вказано у тій записці, – відповіла жінка, що представилася працівницею школи. За її словами, це правда, що у їхньому освітньому закладі готували цю передачу, однак про подальшу її долю вона нічого сказати не могла.

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"Ми постійно кладемо записочки в мішки. Бійцям. Я – шокована ситуацією. Це я поклала цю записочку, це було зроблено за покликом серця. Але потім ми всі продукти здаємо на купу та їх хтось забирає. Це директор знає. Розбираємось", – розповіла жінка.

Згодом у Facebook з’явився коментар голови Гощанської РДА Тараса Гоменюка, який безпосередньо займався передачею цієї картоплі до зони АТО.

"Ця записка, як я вже писав, могла потрапити ресторану, тим шляхом, що частину зібраних продуктів ми обміняли на сухі супи у підприємця, оскільки до 19 грудня він не встигав висушити та пофасувати нам ці набори, більшість з яких відвезено до 80-ї бригади ВДВ і 10-ї гірськоштурмової бригади бойовим підрозділам. А свіжі овочі підприємець очевидно продавав не сушеними, так як його склади були забитими", – зазначив він.

Крім того, рівненське видання "Томат" повідомило нові деталі щодо цієї справи. За словами журналістів, у листопаді на Гощанщині волонтери спільно з місцевою владою зібрали понад 20 тонн продуктів харчування, які призначалися бійцям АТО: 10 тонн картоплі, 2,5 тонни капусти, 3,5 тонни моркви, 2,3 тонн столового буряка, понад 400 кілограмів цибулі та майже 50 кілограмів часнику, 435 літрів сала соленого, понад 80 літрів смальцю та олії, понад 1 тонну різноманітних круп та 300 кілограмів макаронів.

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Того разу у зону АТО відвезли фуру з продуктами. Продуктів було настільки багато, що у автівку вони всі не помістились. Тоді ж посадовці та волонтери вирішили переробити продукти у сухі пайки, що найбільш зручно у бойових умовах. Для того щоб устигнули до Миколая переробити продукти ми звернулись до підприємця, який займається виготовленням сухих супів. Оскільки готової продукції у нього було у надлишку ми просто їх обміняли у відповідному перерахунку, він до речі фасування зробив безкоштовно, для кого вони є призначеними,

– додав Тарас Гоменюк у коментарі виданню.