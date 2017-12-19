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З'явилася інформація про чергового Героя, який поклав життя за Україну на Донбасі

01:37, сьогодні 125
Україна втратила чергового Героя на Донбасі
Україна втратила чергового Героя на Донбасі / "Слово і діло"

Уночі проти 19 грудня біля Верхньоторецька, що на Донеччині, внаслідок удару з боку терористів пішов із життя житель Житомира Артем Гульцьо. Загиблий Герой був старшим солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської міськради.

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Зазначається, що у чоловіка залишилися батьки, дружина, двоє дітей: хлопчики віком 4 роки та 1 рік 2 місяці.

Артем Гульцьо, втрати, Донбас, Герой, війна
Артем Гульцьо загинув біля Верхньоторецька

Зауважимо, що Артем народився 9 серпня 1993 року в місті Дружба Сумської області, а до Житомира переїхав у 2011 році.

В 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді ВДВ він служив за контрактом.

Додамо, що про дату та час прощання із Артемом Гульцьо буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, сайт "24" повідомляв, що упродовж доби 17-18 грудня на Донбасі загинули три українських воїни.

Теги: Новини Донецька Житомир Жертви АТО Війна на Донбасі Новини України
Джерело: 24 Канал
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