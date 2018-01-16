З'явились несподівані результати медичного обстеження Трампа

Чинний Президент США Дональд Трамп пройшов повне медичне обстеження після гострих звинувачень щодо його непридатності для роботи. Зокрема, критикували розумові здібності глави Білого дому.

Про це повідомило Daily Mail.

Лікар Білого дому Ронні Джексон провів обстеження президента та оприлюднив результати. Так, за словами медика, у Дональда Трампа виявили ожиріння – індекс маси його тіла становить 30,3 при рості 65 дюймів та вазі 239 фунтів. Це не шкодить його здоров'ю та енергійності, однак Ронні Джексон порадив главі США дотримуватись дієти та збільшити кількість фізичних вправ.

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Окрім цього, лікар відзначив, що. не зважаючи на сидячий спосіб життя, Дональд Трамп має непогані показники аналізів. Це може також свідчити про хороші гени.

У нього багато енергії та витривалості, він не палить і не вживає алкоголю. У Трампа неймовірно хороші гени,

– зазначив Ронні Джексон.

Відомо, що це перше медичне обстеження Дональда Трампа з часу початку його президентства. Процедуру проводили у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда, що розташований в штаті Меріленд.