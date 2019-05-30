З’явилися фото з місця катастрофи вертольота на Рівненщині: аварію розслідує ДБР

Фото з місця катастрофи військового літака Мі-8 на Рівненщині опублікувало у мережі Державне бюро розслідувань. Саме слідчі ДБР розслідують обставин падіння повітряного судна.

Слідчі зараз працюють на місці падіння вертольота та з’ясовують обставини авіакатастрофи. Кримінальну справу розслідують як порушення правил польотів.

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Фото з місця падіння військового вертольота на Рівненщині

Військовий вертоліт Мі-8 розбився 29 травня на Рівненщині поблизу села Сестрятин під час тренувального польоту в межах планових навчань "День-Ніч". В катастрофі загинули всі 4 членів екіпажу – військовослужбовці 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, що базується у Бродах на Львівщині.

Літак впав з невідомих наразі причин на відстані близько трьох кілометрів від Сестрятина і миттєво загорівся. Рятувальники вже знайшли тіла 2 загиблих військових, тіла ще 2 – шукають.

Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу Збройних сил Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи вертольота.



Фото з місця катастрофи вертольота на Рівненщині