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      КАТАСТРОФА ВІЙСЬКОВОГО ВЕРТОЛЬОТА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      КАТАСТРОФА ВІЙСЬКОВОГО ВЕРТОЛЬОТА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      З’явилися фото з місця катастрофи вертольота на Рівненщині: аварію розслідує ДБР

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      Фото з місця катастрофи військового вертольота Мі-8 на Рівненщині
      Фото з місця катастрофи військового вертольота Мі-8 на Рівненщині / Dbr.gov.ua

      Фото з місця катастрофи військового літака Мі-8 на Рівненщині опублікувало у мережі Державне бюро розслідувань. Саме слідчі ДБР розслідують обставин падіння повітряного судна.

      Слідчі зараз працюють на місці падіння вертольота та з’ясовують обставини авіакатастрофи. Кримінальну справу розслідують як порушення правил польотів.

      Читайте також: Катастрофа вертольота на Рівненщині: імена загиблих військових

      Катастрофа вертоліт Мі-8 Рівненська область фото аварія
      Фото з місця падіння військового вертольота на Рівненщині

      Військовий вертоліт Мі-8 розбився 29 травня на Рівненщині поблизу села Сестрятин під час тренувального польоту в межах планових навчань "День-Ніч". В катастрофі загинули всі 4 членів екіпажу – військовослужбовці 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, що базується у Бродах на Львівщині.

      Літак впав з невідомих наразі причин на відстані близько трьох кілометрів від Сестрятина і миттєво загорівся. Рятувальники вже знайшли тіла 2 загиблих військових, тіла ще 2 – шукають.

      Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу Збройних сил Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи вертольота.

      Падіння вертольота Мі-8 Рівненська область фото з місця катастрофи
      Фото з місця катастрофи вертольота на Рівненщині

      Катастрофа військовий вертоліт Мі-8 Рівненщина фото з місця аварії розбитий вертоліт
      Вертоліт після падіння на Рівненщині відразу ж загорівся
       

      blog_ava
      Четверо людей загинули внаслідок аварії військового вертольоту Мі-8 на Рівненщині
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Катастрофа військового вертольота Мі-8 на Рівненщині Катастрофа авіація Рівне Новини Львова Розслідування Державне бюро розслідувань Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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