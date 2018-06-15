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З'явилися нові дані про власника авто, через вибух якого постраждали діти

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Власником авто, через вибух якого постраждали діти, виявився колишній учасник бойових дій на Донбасі, – Крищенко
Власником авто, через вибух якого постраждали діти, виявився колишній учасник бойових дій на Донбасі, – Крищенко / Соцмережі

У поліції розповіли про власника "Волги", внаслідок вибуху якої у Києві серйозно постраждали діти. Також, за словами правоохоронців, однією із версій вибуху є теракт, а вибуховий пристрій у авто міг закласти не власник, а інша особа.

Напередодні у Святошинському районі Києва у старому автомобілі "Волга" стався вибух, внаслідок чого чотири дитини зазнали поранень, відтак їх госпіталізували. Наразі двоє з них перебувають у важкому стані.

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Як зауважив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, власника машини затримали у Рівненській області, куди він поїхав напередодні вибуху. Як припускає міністр, чоловік міг замінувати транспортний засіб після попереднього проникнення до машини.

За словами начальника Головного управління Національної поліції України у місті Києві Андрія Крищенка, наразі йому жодних підозр не оголошували, натомість з ним працює слідчий в одному з райуправлінь Києва.

"Він є офіцером запасу та брав участь у АТО — учасник бойових дій", – додав Крищенко під час брифінгу у Києві.

Водночас головний правоохоронець столиці підкреслив, що однією із версій вибуху є теракт. Також він стверджує, що на місці вибуху було знайдено кілька фрагментів гранати РГД-5.

Не виключив Крищенко й те, що вибуховий пристрій могла закласти в авто інша особа, а не власник.

Нагадаємо, що 10 червня вранці у Сумах невідомий у балаклаві забіг до розважального закладу "Луна" і підірвав там гранату Ф1, кинувши її під ноги вдвідувачам.  У результаті 8 осіб потрапили до лікарні. 

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Діти Неповнолітні Вибух Поліція Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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