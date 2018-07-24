З’явилися перші фото із зйомок фільму з Леонардо Ді Капріо і Бредом Піттом
У США тривають зйомки нового фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", у якому головні ролі виконують Бред Пітт та Леонардо Ді Капріо.
У мережі з’явилися перші кадри із знімального процесу. Бред та Леонардо виглядали фантастично у ретро образах, коли виконували свої ролі на вулицях Лос-Анджелеса, пише Daily Mail.
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У фільмі 43-річний Ді Капріо виконає роль зірки вестернів Ріка Далтона, а 54-річний Пітт – його дублера Кліффа Бута.
Бред Пітт на зйомках фільму "Одного разу в Голлівуді"
Бред Пітт
Леонардо Ді Капріо на зйомках фільму "Одного разу в Голлівуді"
Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт
Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт та Квентін Тарантіно
Квентін Тарантіно
Події "Одного разу в Голлівуді" розгортаються в Лос-Анджелесі у 70-х роках на тлі вбивства актриси Шерон Тейт злочинною групою маніяка Чарльза Менсона. Прем'єра фільму запланована на серпень 2019 року.